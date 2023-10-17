Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Подъехал, вставил пистолет в бак. Как обычно, подошел к кассе и говорю: на четвертую колонку полный бак, пожалуйста. А мне в ответ: машина уже заправлена, — поделился Артем.
Автомобилист поинтересовался у оператора, что бы произошло в случае, если бы он не смог оплатить полную заправку. Последовал ответ: у клиента есть возможность расплатиться в течение двух дней.
А если у меня за два дня денег не найдется. Или я забегаюсь и забуду, то они подадут заявление в полицию о краже? — задается вопросом Артем.
Водитель указал на еще один нюанс: прежний порядок оплаты помогал избегать ошибок с заправкой не тем топливом. Теперь же в бак может случайно попасть бензин вместо дизеля и наоборот — владелец авто узнает об этом уже постфактум.
При старой схеме можно было избежать собственной глупости, при новой — нет. Машину в ремонт сразу на промывку топливной системы, — отмечает тагильчанин.
Отдельная проблема состоит в том, что, поскольку бензин льется сразу, с непривычки можно испачкать горючей жидкостью себя и все вокруг.
Женщина доставала пистолет из бака и нажала на рукоятку, облив себе ноги и машину с испуга, — рассказал автомобилист об одном из таких казусов.
Ранее о новом механизме оплаты топлива на АЗС высказался водитель из Екатеринбурга, который потратил на заправке 2,5 тысячи рублей, хотя планировал всего тысячу.