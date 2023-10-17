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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Водитель из Нижнего Тагила разочаровался в системе постоплаты на заправках

Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»

17 октября 2023, 14:53
Фото: 1MI

Водитель из Нижнего Тагила разочаровался в системе постоплаты на заправках

На свердловских заправках «Лукойла» начали тестировать систему постоплаты бензина, которая в первый же день вызвала шквал негодования у многих автомобилистов. Водитель из Нижнего Тагила заправился на одной из таких АЗС и рассказал TagilCity.ru, почему это новшество не слишком его впечатлило.
Подъехал, вставил пистолет в бак. Как обычно, подошел к кассе и говорю: на четвертую колонку полный бак, пожалуйста. А мне в ответ: машина уже заправлена, — поделился Артем.

Автомобилист поинтересовался у оператора, что бы произошло в случае, если бы он не смог оплатить полную заправку. Последовал ответ: у клиента есть возможность расплатиться в течение двух дней.

А если у меня за два дня денег не найдется. Или я забегаюсь и забуду, то они подадут заявление в полицию о краже? — задается вопросом Артем.
Фото: tagilcity.ru

Водитель указал на еще один нюанс: прежний порядок оплаты помогал избегать ошибок с заправкой не тем топливом. Теперь же в бак может случайно попасть бензин вместо дизеля и наоборот — владелец авто узнает об этом уже постфактум.

При старой схеме можно было избежать собственной глупости, при новой — нет. Машину в ремонт сразу на промывку топливной системы, — отмечает тагильчанин.

Отдельная проблема состоит в том, что, поскольку бензин льется сразу, с непривычки можно испачкать горючей жидкостью себя и все вокруг.

Женщина доставала пистолет из бака и нажала на рукоятку, облив себе ноги и машину с испуга, — рассказал автомобилист об одном из таких казусов.

Ранее о новом механизме оплаты топлива на АЗС высказался водитель из Екатеринбурга, который потратил на заправке 2,5 тысячи рублей, хотя планировал всего тысячу.

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#Нижний Тагил#Водители#Бензин#АЗС#Топливо#Заправка#Григорий Орлов
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