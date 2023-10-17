Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»

Водитель из Нижнего Тагила разочаровался в системе постоплаты на заправках

На свердловских заправках «Лукойла» начали тестировать систему постоплаты бензина, которая в первый же день вызвала шквал негодования у многих автомобилистов. Водитель из Нижнего Тагила заправился на одной из таких АЗС и рассказал TagilCity.ru, почему это новшество не слишком его впечатлило.