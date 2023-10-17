Трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге хотят отменить из-за скандальности группы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В заявлении «Сибирской правозащитной группы „Радетель“» заявляется, что немецкие металлисты известны своими хулиганскими выходками и «пропагандой безнравственности». Активисты также обратили внимание на повсеместную отмену в стране концертов, связанных с творчеством Rammstein, — только в сентябре–октябре было сорвано 32 выступления.
Обращение среди прочего направлено мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, в региональную прокуратуру и антитеррористическую комиссию Свердловской области, сообщает агентство URA.ru, ознакомившееся с текстом претензии.
Напомним, в прошлом году группа Anacondaz подала иск к мэрии Екатеринбурга из-за отмены концертов.