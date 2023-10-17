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Общественники призвали отменить трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге

Трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге хотят отменить из-за скандальности группы

17 октября 2023, 13:40
Фото: 1MI

Общественники призвали отменить трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге

Общественники призвали отменить предстоящий трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге, сославшись на скандальную репутацию группы.

В заявлении «Сибирской правозащитной группы „Радетель“» заявляется, что немецкие металлисты известны своими хулиганскими выходками и «пропагандой безнравственности». Активисты также обратили внимание на повсеместную отмену в стране концертов, связанных с творчеством Rammstein, — только в сентябре–октябре было сорвано 32 выступления.

Обращение среди прочего направлено мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, в региональную прокуратуру и антитеррористическую комиссию Свердловской области, сообщает агентство URA.ru, ознакомившееся с текстом претензии.

Напомним, в прошлом году группа Anacondaz подала иск к мэрии Екатеринбурга из-за отмены концертов.

Давка произошла на концерте группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге
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