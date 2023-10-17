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Еще одну операцию перенесла жительница Екатеринбурга, упавшая под поезд метро

Упавшая под поезд метро жительница Екатеринбурга перенесла еще одну операцию

17 октября 2023, 10:59
Фото: 1MI

Еще одну операцию перенесла жительница Екатеринбурга, упавшая под поезд метро

Жительнице Екатеринбурга, которая упала под поезд метро на станции «Проспект Космонавтов», провели еще одну операцию. Всего женщина перенесла уже три операции.

В данный момент женщина пребывает в сознании и находится в общей палате. По словам врачей 36-й больницы, женщину ждет еще одно оперативное вмешательство и длительное лечение с реабилитацией. Проведена большая работа по восстановлению внешности — пациентке делают пластику тела.

Известно, что на момент инцидента женщина находилась на третьем месяце беременности. По данным источников Е1.RU сохранить плод не удалось.

Напомним, что инцидент произошел утром 18 сентября. TagilCity.ru публиковал рассказы очевидцев произошедшего.

Попавшую под поезд метро беременную жительницу Екатеринбурга перевели в общую палату
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#Общество#Больница#Состояние#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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