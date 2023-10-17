Упавшая под поезд метро жительница Екатеринбурга перенесла еще одну операцию

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В данный момент женщина пребывает в сознании и находится в общей палате. По словам врачей 36-й больницы, женщину ждет еще одно оперативное вмешательство и длительное лечение с реабилитацией. Проведена большая работа по восстановлению внешности — пациентке делают пластику тела.
Известно, что на момент инцидента женщина находилась на третьем месяце беременности. По данным источников Е1.RU сохранить плод не удалось.
Напомним, что инцидент произошел утром 18 сентября. TagilCity.ru публиковал рассказы очевидцев произошедшего.