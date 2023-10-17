Упавшая под поезд метро жительница Екатеринбурга перенесла еще одну операцию

В данный момент женщина пребывает в сознании и находится в общей палате. По словам врачей 36-й больницы, женщину ждет еще одно оперативное вмешательство и длительное лечение с реабилитацией. Проведена большая работа по восстановлению внешности — пациентке делают пластику тела.