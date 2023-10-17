В Екатеринбурге 7-летняя девочка попала под колеса автобуса

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Она перебегала проезжую часть в неположенном месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Медики оказали первую помощь ребенку. О состоянии ребенка подробнее пока не сообщается.
В настоящее время пострадавшей 7-летней девочке медики оказывают помощь, — сказано в сообщении Госавтоинспекции.
На месте инцидента работают автоинспекторы.
Ранее иномарка сбила ребенка в Екатеринбурге. Это произошло на пешеходном переходе. Произошедшее зафиксировали камеры. На записях видно, что подростка отбросило от удара.
Напомним, что за последние пять месяцев в Екатеринбурге произошло 53 ДТП с участием детей.