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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

В Екатеринбурге девочка перебегала дорогу и попала под автобус

В Екатеринбурге 7-летняя девочка попала под колеса автобуса

17 октября 2023, 09:11
Фото: 1MI

В Екатеринбурге девочка перебегала дорогу и попала под автобус

В Чкаловском районе Екатеринбурга 7-летняя девочка попала под колеса автобуса.

Она перебегала проезжую часть в неположенном месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Медики оказали первую помощь ребенку. О состоянии ребенка подробнее пока не сообщается.

В настоящее время пострадавшей 7-летней девочке медики оказывают помощь, — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

На месте инцидента работают автоинспекторы.

Ранее иномарка сбила ребенка в Екатеринбурге. Это произошло на пешеходном переходе. Произошедшее зафиксировали камеры. На записях видно, что подростка отбросило от удара.

Напомним, что за последние пять месяцев в Екатеринбурге произошло 53 ДТП с участием детей.

За девять месяцев шестеро детей погибли ДТП в Свердловской области
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#Происшествия#ДТП#Автобус#Девочка#Пешеходный переход#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Дорожно-транспортные происшествия
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