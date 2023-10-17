В ГИБДД Екатеринбурга объяснили отключение светофоров

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В дождливый период в Екатеринбурге из строя выходят 19-25 светофоров, рассказал врио заместителя начальника отдела ГИБДД управления министерства внутренних дел по Екатеринбургу Антон Попов.
Причиной поломок они назвали старую алюминиевую электросетевую развязку, сообщает 66.ru. Ситуацию в ГИБДД называют критичной из-за нехватки регулировщиков, которые разводят движение на перекрестке во время поломки.
За прошлый год 408 аварий произошли из-за плохих условий дороги. Самыми аварийными перекрестками назвали Малышева — Горького, Донбасская — Машиностроителей, Бакинских Комиссаров — Коммунистическая.