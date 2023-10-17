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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Отключение светофоров прокомментировали в ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга объяснили отключение светофоров

17 октября 2023, 12:25
Фото: 1MI

Отключение светофоров прокомментировали в ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, почему светофоры отключаются во время дождя.

В дождливый период в Екатеринбурге из строя выходят 19-25 светофоров, рассказал врио заместителя начальника отдела ГИБДД управления министерства внутренних дел по Екатеринбургу Антон Попов.

Причиной поломок они назвали старую алюминиевую электросетевую развязку, сообщает 66.ru. Ситуацию в ГИБДД называют критичной из-за нехватки регулировщиков, которые разводят движение на перекрестке во время поломки.

За прошлый год 408 аварий произошли из-за плохих условий дороги. Самыми аварийными перекрестками назвали Малышева — Горького, Донбасская — Машиностроителей, Бакинских Комиссаров — Коммунистическая.

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#Дорога#ГИБДД#Дождь#Светофоры#Екатеринбург#Аварии#Дарья Сорокина#Перекрестки#Поломки#Регулировщики
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