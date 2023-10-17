В Нижнем Тагиле загорелась котельная в частном доме

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Горела котельная в доме по улице Отдыха. Пожилая хозяйка в этот момент была на кухне, как вдруг отключилось электричество и сработал датчик газового оборудования. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
В результате женщина пошла на звук и увидела огонь из металлического газового шланга. Она попыталась потушить пожар самостоятельно, а также рассказала обо всем сыну по телефону. Именно он вызвал спасателей.
К месту ЧП приехали 10 пожарных. Они потушили пламя, никто не пострадал. Проводится проверка для выяснения причин возгорания.
Житель Екатеринбурга погиб после падения при попытке выбраться из 12-этажного дома, в котором произошел пожар.