tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Нижнем Тагиле в котельной в частном доме произошел пожар

В Нижнем Тагиле загорелась котельная в частном доме

17 октября 2023, 13:36
Фото: Отдел надзорной деятельности

В Нижнем Тагиле в котельной в частном доме произошел пожар

В микрорайоне Ключики под Нижним Тагилом произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям 16 октября в 11:00.

Горела котельная в доме по улице Отдыха. Пожилая хозяйка в этот момент была на кухне, как вдруг отключилось электричество и сработал датчик газового оборудования. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.

Фото: Отдел надзорной деятельности

В результате женщина пошла на звук и увидела огонь из металлического газового шланга. Она попыталась потушить пожар самостоятельно, а также рассказала обо всем сыну по телефону. Именно он вызвал спасателей.

К месту ЧП приехали 10 пожарных. Они потушили пламя, никто не пострадал. Проводится проверка для выяснения причин возгорания.

Житель Екатеринбурга погиб после падения при попытке выбраться из 12-этажного дома, в котором произошел пожар.

Полицейские определяют причину смерти не выбравшегося из пожара жителя Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем ТагилеПолуразрушенный пожаром свердловский поселок Сосьва возглавил опытный чиновникПоследний лесной пожар потушили в Свердловской области
#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Котельная#ЧП#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Экскурсия по МСК в Нижнем Тагиле: что увидели экоактивисты и депутаты Сысертского ГО
Вчера, 17:39
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
В Екатеринбурге планируется ограничить передвижения самокатчиков
Сегодня, 10:24
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 18 октября
Сегодня, 10:14
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00