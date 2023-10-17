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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Свердловской области отключат на время телевизоры

В Свердловской области перестанут работать телевизоры

17 октября 2023, 14:43
Фото: 1MI

В Свердловской области отключат на время телевизоры

В пятницу, 20 октября, рано утром ожидается сбой в работе телевизионного вещания по всей Свердловской области.

Отключение телеэфира произойдет в период с 08:18 до 09:16 по местному времени.

Как сообщает сайт Цифрового эфирного телевидения, временные перерывы в вещании возможны из-за солнечной интерференции.

Так, сбои и перерывы эфира до 17 минут ожидаются на телеканалах Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ.

Кроме того, в ночь на 18 октября в Екатеринбурге перестанет работать радио «Орфей».

#Общество#Свердловская область#Работа#Связь#Телевизор#Ирина Кирилова
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