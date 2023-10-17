В Свердловской области перестанут работать телевизоры

Так, сбои и перерывы эфира до 17 минут ожидаются на телеканалах Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ.