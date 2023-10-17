В Свердловской области перестанут работать телевизоры

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Отключение телеэфира произойдет в период с 08:18 до 09:16 по местному времени.
Как сообщает сайт Цифрового эфирного телевидения, временные перерывы в вещании возможны из-за солнечной интерференции.
Так, сбои и перерывы эфира до 17 минут ожидаются на телеканалах Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ.
Кроме того, в ночь на 18 октября в Екатеринбурге перестанет работать радио «Орфей».