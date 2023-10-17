Водитель иномарки протаранил остановку в Екатеринбурге: двое погибли, один пострадал

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Авария произошла возле 79-го дома на улице Машиностроителей. Предварительно установлено, что водитель седана Peugeot 408 потерял управление и съехал с дороги, врезавшись в остановочный павильон с людьми. На месте работают экстренные службы.
Автоинспекторы временно перекрыли движение по ул. Машиностроителей в сторону проспекта Космонавтов. На место ДТП выехал замглавы свердловской ГИБДД Денис Колясников, сообщили в главке ведомства.
Ранее в этот день сообщалось, что в Екатеринбурге семилетняя девочка попала под колеса автобуса в Чкаловском районе.