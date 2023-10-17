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Published Сегодня, 15:39

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Updated Сегодня, 15:47

Движение в сторону пр. Космонавтов перекрыто

Водитель иномарки протаранил остановку в Екатеринбурге: двое погибли, один пострадал

17 октября 2023, 15:39
Фото: ГИБДД Свердловской области
Движение в сторону пр. Космонавтов перекрыто

В Екатеринбурге два человека погибли из-за врезавшегося в остановку водителя

Трагическое ДТП случилось в Екатеринбурге на Уралмаше вечером 17 октября. Водитель иномарки протаранил трамвайную остановку и сбил трех пешеходов, двое из которых погибли на месте.

Авария произошла возле 79-го дома на улице Машиностроителей. Предварительно установлено, что водитель седана Peugeot 408 потерял управление и съехал с дороги, врезавшись в остановочный павильон с людьми. На месте работают экстренные службы.

К месту трагедии прибыла скорая помощьК месту трагедии прибыла скорая помощь
Состояние пострадавшего неизвестноСостояние пострадавшего неизвестно
К месту трагедии прибыла скорая помощь
Фото: ГИБДД Свердловской области

Автоинспекторы временно перекрыли движение по ул. Машиностроителей в сторону проспекта Космонавтов. На место ДТП выехал замглавы свердловской ГИБДД Денис Колясников, сообщили в главке ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что в Екатеринбурге семилетняя девочка попала под колеса автобуса в Чкаловском районе.

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#ДТП#ГИБДД#Госавтоинспекция#Трагедия#Смертельное дтп#Екатеринбург#Григорий Орлов
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