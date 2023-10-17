Возбуждено уголовное дело после изнасилования шваброй в кафе Новоуральска

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В отношении мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе «Ромашка» в Новоуральске, возбудили уголовное дело.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на шесть лет, сообщили в СУ СК по Свердловской области.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый ранее был судим. Из тюрьмы он вышел в 2011 году.
Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии 02, — отметил полковник Горелых.
Анонимность звонившим гарантируется.
Преступление произошло еще 7 октября. Тогда экс-директор кафе с товарищами избили мужчину, затем с него сняли штаны и совершили насильственный акт.