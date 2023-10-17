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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Следователи возбудили уголовное дело после изнасилования в Новоуральске

Возбуждено уголовное дело после изнасилования шваброй в кафе Новоуральска

17 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI

Следователи возбудили уголовное дело после изнасилования в Новоуральске

Возбуждено дело после изнасилования в кафе Новоуральска

В отношении мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе «Ромашка» в Новоуральске, возбудили уголовное дело.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на шесть лет, сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый ранее был судим. Из тюрьмы он вышел в 2011 году.

Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии 02, — отметил полковник Горелых.

Анонимность звонившим гарантируется.

Преступление произошло еще 7 октября. Тогда экс-директор кафе с товарищами избили мужчину, затем с него сняли штаны и совершили насильственный акт.

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#Происшествия#Кафе#Свердловская область#Уголовное дело#Новоуральск#Криминал#Изнасилование#МВД#Судимость#Дарья Сорокина#Ромашка
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