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Жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов

Жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов

17 октября 2023, 05:15
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на неприятный запах из-за выбросов с Коксохимического завода ЕВРАЗ НТМК утром 17 октября 2023 года.

Неприятный запах от выбросов загрязняющих веществ в воздухе ощущается в Дзержинском районе. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из местных жительниц.

Сегодня запах и реакция сразу, чихаю все утро, — говорит тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле сероводород в воздухе 39 раз превышал допустимое количество.

Максимальный показатель был зафиксирован 15 и 19 сентября на Сухоложском поселке. С 16 по 23 сентября превышение вещества было почти ежедневно.

39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
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