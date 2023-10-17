Жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Неприятный запах от выбросов загрязняющих веществ в воздухе ощущается в Дзержинском районе. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из местных жительниц.
Сегодня запах и реакция сразу, чихаю все утро, — говорит тагильчанка.
Напомним, в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле сероводород в воздухе 39 раз превышал допустимое количество.
Максимальный показатель был зафиксирован 15 и 19 сентября на Сухоложском поселке. С 16 по 23 сентября превышение вещества было почти ежедневно.