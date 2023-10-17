Жительница Екатеринбурга, которую выгнали из самолета, рассказала свою версию

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Надежда отмечает, что не она стала инициатором скандала. По ее словам, когда пассажиры сели в самолет, по салону начала бегать девочка 4-5 лет и доставать окружающих. Ребенок не послушался и продолжал носиться по салону, мешая другим.
Давайте уважать друг друга. Мы все устали, и уже вечер, все после отпуска, с той стороны в ответ начали кричать с матами. Естественно, я повысила тон, — прокомментировала ситуацию Надежда изданию E1.RU.
Словесная перепалка длилась около 10 минут — бортпроводники в ситуацию не вмешивались.
В итоге стюард подошел ко мне. Я ему говорю: «Может, вы начнете свою работу делать?». Тоже на эмоциях, не остыла еще. Он начал говорить, что сейчас меня выведет, — говорит Надежда.
В ситуацию пришлось вмешаться командиру самолета и полицейским. Пилот предложил женщине выйти из самолета, в противном случае покинуть самолет придется всем пассажирам. Турецкие полицейские пытались вывести девушку силой.
Стюард заявил: «У вас деконструктивное поведение, мы боимся с вами лететь, потому что вы начнете драку». В итоге меня силком вытолкали, — поделилась девушка.
Штраф Надежде выписывать не стали, но и на самолет попасть не удалось. Вернуться домой екатеринбурженка сможет теперь только 20 октября. До тех пор девушка поживет у друзей.
Напомним, что 14 октября во время рейса из Уфы в Тюмень пьяный хирург, вооружившись врачебными инструментами, напал на стюардессу, угрожая убийством. Хулигана задержала полиция.