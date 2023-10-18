79-летний водитель избежал ареста после гибели двух человек в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК), пожилому водителю грозит до семи лет колонии. Из-за возраста подозреваемого арестовывать его не стали, 18 октября мужчину официально допросят.
В свою очередь ГИБДД разберется, при каких обстоятельствах пенсионер проходил медкомиссию для продления водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Сама авария произошла 17 октября вечером. Седан Peugeot 408 не вошел в поворот на перекрестке и врезался в трамвайную остановку на Машиностроителей, сбив трех человек. Двое умерли на месте, выжившую женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что алкоголя в крови водителя не нашли — по сообщениям СМИ, у него были проблемы с сердцем.