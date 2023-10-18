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В Екатеринбурге врачей проверят после смертельного ДТП на остановке

79-летний водитель избежал ареста после гибели двух человек в Екатеринбурге

18 октября 2023, 11:37
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге врачей проверят после смертельного ДТП на остановке

В Екатеринбурге уголовное дело возбудили против 79-летнего виновника ДТП на Уралмаше, в котором погибло два человека и еще один пострадал. Также полиция проверяет врачей, которые допустили пенсионера с инвалидностью до управления машиной.

По обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК), пожилому водителю грозит до семи лет колонии. Из-за возраста подозреваемого арестовывать его не стали, 18 октября мужчину официально допросят.

В свою очередь ГИБДД разберется, при каких обстоятельствах пенсионер проходил медкомиссию для продления водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Сама авария произошла 17 октября вечером. Седан Peugeot 408 не вошел в поворот на перекрестке и врезался в трамвайную остановку на Машиностроителей, сбив трех человек. Двое умерли на месте, выжившую женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что алкоголя в крови водителя не нашли — по сообщениям СМИ, у него были проблемы с сердцем.

Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге
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#ДТП#ГИБДД#Полиция#Уголовное дело#Смертельное дтп#Екатеринбург#Григорий Орлов
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