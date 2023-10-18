79-летний водитель избежал ареста после гибели двух человек в Екатеринбурге

Сама авария произошла 17 октября вечером. Седан Peugeot 408 не вошел в поворот на перекрестке и врезался в трамвайную остановку на Машиностроителей, сбив трех человек. Двое умерли на месте, выжившую женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что алкоголя в крови водителя не нашли — по сообщениям СМИ, у него были проблемы с сердцем.