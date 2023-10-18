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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Астролог назвала главного везунчика 2024 года

Астролог назвала главного везунчика 2024 года

18 октября 2023, 09:23
Фото: 1MI
В год Зеленого Деревянного Дракона ожидается особая продуктивность для одного из представителей зодиакального круга.

Российский астролог Василиса Володина утверждает, что всех тех, кто рожден под знаком Водолея, ожидает повышенная работоспособность в будущем году, сообщает портал teleprogramma.pro.

Василиса отметила, что Дракон симпатизирует представителям знака за свойственную им творческую энергию. Поэтому он будет помогать именно Водолеям.

Сперва наступит период, благоприятный для карьерного роста, реализации разных проектов и задумок, утверждает Василиса Володина, а уже к лету Водолеи «будут купаться в деньгах», их заработки вырастут.

А осенью ожидаются их перемены в личной жизни. Водолеи имеют шанс встретить настоящую любовь, а также исполнить мечту. Отмечается, что это желание должно быть продуманным и значимым.

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#Новый год#Развлечения#Знаки зодиака#Дарья Сорокина#Астролог#Водолеи
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