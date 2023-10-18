Членов ОПГ из числа экс-полицейских осудили за взятки в Екатеринбурге

По данным следствия, в 2019–2021 годах полицейские получали от гражданских лиц сведения о наркозакладчиках, которых впоследствии задержали и отпускали без протоколов в обмен на взятку. Один из таких эпизодов произошел на Сортировке, когда силовики приняли молодого человека с адресами тайников на смартфоне и за 50 тысяч рублей не стали отвозить его в отдел. В марте 2021 года всех причастных к преступной схеме задержали сотрудники ФСБ.