Членов ОПГ из числа экс-полицейских осудили за взятки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
По данным следствия, в 2019–2021 годах полицейские получали от гражданских лиц сведения о наркозакладчиках, которых впоследствии задержали и отпускали без протоколов в обмен на взятку. Один из таких эпизодов произошел на Сортировке, когда силовики приняли молодого человека с адресами тайников на смартфоне и за 50 тысяч рублей не стали отвозить его в отдел. В марте 2021 года всех причастных к преступной схеме задержали сотрудники ФСБ.
Суд приговорил обвиняемых 3,5–8,5 года колонии общего и строгого режима, сообщили в пресс-службе областного главка СК. В пресс-службе УМВД добавили, что трех руководителей экс-полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось об уголовном деле против полицейского из Нижнего Тагила, обвиняемого в вымогательстве у задержанного 150 тысяч рублей под угрозой подбрасывания наркотиков.