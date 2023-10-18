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В Екатеринбурге троих экс-полицейских приговорили к срокам за взятки

Членов ОПГ из числа экс-полицейских осудили за взятки в Екатеринбурге

18 октября 2023, 15:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге троих экс-полицейских приговорили к срокам за взятки

В Екатеринбурге трех экс-оперуполномоченных полиции и двух их подельников приговорили к срокам за участие в ОПГ, которая вымогала взятки у наркоторговцев.

По данным следствия, в 2019–2021 годах полицейские получали от гражданских лиц сведения о наркозакладчиках, которых впоследствии задержали и отпускали без протоколов в обмен на взятку. Один из таких эпизодов произошел на Сортировке, когда силовики приняли молодого человека с адресами тайников на смартфоне и за 50 тысяч рублей не стали отвозить его в отдел. В марте 2021 года всех причастных к преступной схеме задержали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил обвиняемых 3,5–8,5 года колонии общего и строгого режима, сообщили в пресс-службе областного главка СК. В пресс-службе УМВД добавили, что трех руководителей экс-полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось об уголовном деле против полицейского из Нижнего Тагила, обвиняемого в вымогательстве у задержанного 150 тысяч рублей под угрозой подбрасывания наркотиков.

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#Суд#Полиция#Криминал#Коррупция#ОПГ#Екатеринбург#Григорий Орлов
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