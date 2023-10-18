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Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова

Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова

18 октября 2023, 08:40
Фото: tagilcity.ru
Общественник Рамиль Хакимов обратился к депутатам Горноуральского округа с просьбой рассмотреть на заседании думы вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова, в отношении которого заведено уголовное дело. Однако народные избранники отказались это делать.

Рамиль Хакимов написал обращение в думу ГГО с просьбой включить в повестку ближайшего заседания вопрос об отстранении главы округа Дмитрия Летникова, который стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Общественник ссылался на статью 25 в Регламенте думы, позволяющую вносить предложения в повестку обычным гражданам.

Статья 25.2 Формирование повестки заседания Думы.

Предложения в повестку могут вноситься органами местного самоуправления Горноуральского городского округа, органами территориального общественного самоуправления, гражданами, их объединениями, зарегистрированными в установленном порядке, представителями предприятий, учреждений и организаций Горноуральского городского округа через постоянные и временные комиссии.

Однако народные избранники отказались рассматривать вопрос. В официальном ответе Хакимову председатель думы Владимир Доможиров сообщил, что выдвижение подобной инициативы является правом только самих депутатов.

Разъясняю Вам, что выдвижение инициативы депутатов об удалении главы в отставку в случаях, предусмотренных статьей 21.1 Устава Горноуральского городского округа, является правом самих депутатов, выдвинутой не менее, чем одной третью от установленной численности депутатов представительного органа и оформленной в виде их обращения, вносимого на рассмотрение представительного органа вместе с проектом решения об удалении славы Горноуральского городского округа в отставку, — отметил Владимир Доможиров.

Также в ответе он сослался на Конституцию РФ, где сказано, что обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.

Сведений о вступлении в силу в отношении главы Горноуральского городского округа Летникова Д. Г. обвинительного приговора суда, либо о несоблюдении им ограничений и запретов и неисполнения обязанностей […] не имеется, — сказано в ответе.

В июле этого года вопрос об удалении Дмитрия Летникова с поста главы уже рассматривался депутатами. Однако из 16 присутствующих на комиссии народных избранников 13 отклонили инициирование процедуры удаления, еще трое — воздержались.

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Уголовное дело в отношении Дмитрия Летникова было возбуждено Следственным комитетом по статье «Присвоение или растрата». После этого «Единая Россия» приостановила членство главы ГГО в партии. В случае, если его вина будет признана, то его окончательно исключат из ЕР.

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Причиной возбуждения уголовного дела стала поездка Летникова в санаторий Башкирии вместе с супругой. Средства на путевку в размере 134 тысячи рублей были выписаны из окружного бюджета. Кроме того, до места отдыха и обратно супружеская пара добиралась на служебном автомобиле Mitsubishi, разрешение на который глава ГГО выдал себе самовольно. После того, как инцидент стал известен общественности Летников вернул деньги в бюджет, а дума Горноуральского округа вынесла положение, которое разрешает главе использовать служебный транспорт для поездок от дома до работы и обратно, а также к месту санаторно-курортного лечения.

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#Политика#ГГО и пригород#Эксклюзив#Уголовное дело#Коррупция#Депутаты#Анна Григорьева#Отставка#Дмитрий Летников#Горноуральский округ
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