Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова

Причиной возбуждения уголовного дела стала поездка Летникова в санаторий Башкирии вместе с супругой. Средства на путевку в размере 134 тысячи рублей были выписаны из окружного бюджета. Кроме того, до места отдыха и обратно супружеская пара добиралась на служебном автомобиле Mitsubishi, разрешение на который глава ГГО выдал себе самовольно. После того, как инцидент стал известен общественности Летников вернул деньги в бюджет, а дума Горноуральского округа вынесла положение, которое разрешает главе использовать служебный транспорт для поездок от дома до работы и обратно, а также к месту санаторно-курортного лечения.