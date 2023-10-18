Девочка сразилась за свой телефон с пьяным грабителем в магазине Екатеринбурга

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне и с 1,5-литровой бутылкой пива стоит у столика возле выхода из «Монетки» и наблюдает за стоящей рядом девочкой, которая смотрит в телефон. Внезапно злоумышленник направляется к выходу и по пути пытается выхватить гаджет из чужих рук, но натыкается на отпор: школьница вцепляется в его куртку и кричит, привлекая к себе внимание.