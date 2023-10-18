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В Екатеринбурге нетрезвый мужчина попытался ограбить девочку в супермаркете

Девочка сразилась за свой телефон с пьяным грабителем в магазине Екатеринбурга

18 октября 2023, 15:51
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина попытался ограбить девочку в супермаркете

В Екатеринбурге мужчина попытался вырвать телефон из рук школьницы в супермаркете на улице Большакова, но потерпел неудачу.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне и с 1,5-литровой бутылкой пива стоит у столика возле выхода из «Монетки» и наблюдает за стоящей рядом девочкой, которая смотрит в телефон. Внезапно злоумышленник направляется к выходу и по пути пытается выхватить гаджет из чужих рук, но натыкается на отпор: школьница вцепляется в его куртку и кричит, привлекая к себе внимание.

К грабителю сбегаются очевидцы, и он отдает телефон девочке. А затем спокойно уходит — задерживать его не стали. Заявление в полицию также никто не написал, сообщает E1.RU.

Ранее полиция задержала тагильчанина, укравшего у девушки ноутбук на вокзале в Екатеринбурге.

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