Девушка насмерть сбила пенсионерку в поселке Сысерти

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Автовладелица сбила пенсионерку в тот момент, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
К месту происшествия прибыли инспекторы ГИБДД. Известно, что водитель автомобиля привлекалась один раз за несоблюдение правил дорожного движения. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии девушка была трезвой.
По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, 12 октября 2023 года в Екатеринбурге женщина сбила девятилетнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу.