tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Пожилая женщина погибла в ДТП в сысертском поселке

Девушка насмерть сбила пенсионерку в поселке Сысерти

18 октября 2023, 05:07
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пожилая женщина погибла в ДТП в сысертском поселке

В поселке Двуреченск в Сысерти 26-летняя девушка, управлявшая автомобилем Ford Focus, сбила насмерть 70-летнюю женщину. ДТП произошло 17 октября 2023 года.

Автовладелица сбила пенсионерку в тот момент, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

К месту происшествия прибыли инспекторы ГИБДД. Известно, что водитель автомобиля привлекалась один раз за несоблюдение правил дорожного движения. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии девушка была трезвой.

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, 12 октября 2023 года в Екатеринбурге женщина сбила девятилетнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу.

В Екатеринбурге найдена виновница ДТП с участием ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижних Сергах водитель влетел в бетонную плиту и погибПешеход погиб под колесами автомобиля на Тюменской трассеВодитель автомобиля погиб в ДТП на трассе под Асбестом
#Происшествия#Проверка#ДТП#Смерть#ГИБДД#Женщина#Автомобиль#Девушка#Пенсионерка#Водитель#ЧП#Сысерть#Поселок#Елизавета Зиборова#Авария#Погибшая#Инцидент
Подпишитесь
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 05:55
Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»
Вчера, 14:53
Новую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:45
Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:59
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
Сегодня, 08:40
Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:28