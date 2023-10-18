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Updated Сегодня, 16:34

В Екатеринбурге 9-летний мальчик пропал 18 октября

Девятилетний Максим Плясунов пропал в Екатеринбурге на Ботанике

18 октября 2023, 16:26

В Екатеринбурге 9-летний мальчик пропал 18 октября

В Екатеринбурге ведутся поиски девятилетнего Максима Плясунова, 18 октября пропавшего на Ботанике.

В числе особых примет мальчика: худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения Максим был одет в серую куртку с красно-зеленым принтом, белые кроссовки и черную шапку в белую полосу.

Всех, кто видел школьника, просят передать сведения представителю поисково-спасательного отряда «Прорыв» Максиму по номеру 8-900-048-49-03. Вместе с волонтерами мальчика ищут сотрудники 1-го отдела полиции Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал 13-летний подросток Рома Хлюпин.

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#Пропавшие без вести#Пропавшие#Поиск ребенка#Екатеринбург#Поиск человека#Пропавшие дети#Григорий Орлов
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