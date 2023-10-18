Девятилетний Максим Плясунов пропал в Екатеринбурге на Ботанике

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В числе особых примет мальчика: худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения Максим был одет в серую куртку с красно-зеленым принтом, белые кроссовки и черную шапку в белую полосу.
Всех, кто видел школьника, просят передать сведения представителю поисково-спасательного отряда «Прорыв» Максиму по номеру 8-900-048-49-03. Вместе с волонтерами мальчика ищут сотрудники 1-го отдела полиции Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал 13-летний подросток Рома Хлюпин.