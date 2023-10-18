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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Диетолог назвала два эффективных способа похудеть

Диетолог назвала два эффективных способа похудеть

18 октября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Секретами того, как грамотно похудеть, поделилась диетолог Василиса Пономарева. Она рассказала, как сбросить лишние килограммы без изнурительных тренировок и жестких диет.

Своими способами она поделилась с Медикфорумом, пишет «Росбалт». Один из них — есть недоминантной рукой. То есть правшам левой рукой, а левшам — правой. Благодаря такому способу человек похудеет, считает Василиса Пономарева, так как будет есть медленнее и сознательнее, а значит употребит меньше пищи.

Учитывая то, что чувство сытости наступает примерно через 20 минут, данный подход позволит съесть меньше.

Другой способ, рекомендуемый диетологом — обедать или ужинать перед зеркалом. Такой подход позволит не есть нездоровую и жирную пищу в больших количествах.

Также диетолог добавила, что главное — рацион. Он должен быть богат овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. А поможет держать себя в форме спорт.

Диетолог рассказала о различиях процесса похудения у мужчин и женщин
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#Общество#Спорт#Овощи#Похудение#Рацион#Зеркало#Дарья Сорокина#Диетолог#Способы#Правая рука#Левая рука#Бобовые#Цельнозерновые продукты
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