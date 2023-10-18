Диетолог назвала два эффективных способа похудеть

Своими способами она поделилась с Медикфорумом, пишет «Росбалт». Один из них — есть недоминантной рукой. То есть правшам левой рукой, а левшам — правой. Благодаря такому способу человек похудеет, считает Василиса Пономарева, так как будет есть медленнее и сознательнее, а значит употребит меньше пищи.