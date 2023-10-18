Диетолог назвала два эффективных способа похудеть

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Своими способами она поделилась с Медикфорумом, пишет «Росбалт». Один из них — есть недоминантной рукой. То есть правшам левой рукой, а левшам — правой. Благодаря такому способу человек похудеет, считает Василиса Пономарева, так как будет есть медленнее и сознательнее, а значит употребит меньше пищи.
Учитывая то, что чувство сытости наступает примерно через 20 минут, данный подход позволит съесть меньше.
Другой способ, рекомендуемый диетологом — обедать или ужинать перед зеркалом. Такой подход позволит не есть нездоровую и жирную пищу в больших количествах.
Также диетолог добавила, что главное — рацион. Он должен быть богат овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. А поможет держать себя в форме спорт.