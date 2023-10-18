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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Экс-губернатор Бурков займется привлечением осужденных на работу в УВЗ

Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков

18 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI

Экс-губернатор Бурков займется привлечением осужденных на работу в УВЗ

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков начал работу в концерне АО «Уралвагонзавод» и в качестве представителя корпорации встретился с начальником свердловского ГУ ФСИН Александром Федоровым, c которым обсудил трудоустройство осужденных на УВЗ.

Конкретная должность Буркова в релизе управления ФСИН не упоминается — сообщается лишь, что она «одна из руководящих» в АО «Концерн „Уралвагонзавод“». Сам Бурков уже подтвердил свое назначение журналистам, уточнив, что работает в головном концерне корпорации. По информации СМИ, речь может идти о должности HR-директора, на которой опытный управленец займется устранением дефицита кадров на УВЗ.

Фото: пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области

Напомним, в январе этого года HR-директор Уралвагонзавода Ирина Артамонова возглавила отдел после перехода Алексея Балыбердина на должность вице-спикера нижнетагильской думы.

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#Политика#Свердловская область#Назначение#УВЗ#Уралвагонзавод#Дефицит кадров#Григорий Орлов
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