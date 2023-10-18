Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков

Конкретная должность Буркова в релизе управления ФСИН не упоминается — сообщается лишь, что она «одна из руководящих» в АО «Концерн „Уралвагонзавод“». Сам Бурков уже подтвердил свое назначение журналистам, уточнив, что работает в головном концерне корпорации. По информации СМИ, речь может идти о должности HR-директора, на которой опытный управленец займется устранением дефицита кадров на УВЗ.