Дроны с тепловизорами применяют для выявления свердловских «зомби-пожаров»

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Мы постоянно находимся в поиске эффективных решений по борьбе с торфяными пожарами, объединяем мировой опыт таких работ и дополняем его собственными новациями, — заявил врио директора «Уральской авиабазы» Илья Секерин.
Сейчас сотрудники природоохраны полностью контролируют тление представленного на видео торфяника около поселка Белоярского, где проводились учения. Сотрудники спецчасти уже разработали план по тушению очага возгорания: будет создана плотина, способствующая скоплению воды в местах тления торфа. Такой способ хорош тем, что для него не требуется тяжелая техника, которую неудобно или даже невозможно использовать в условиях бурелома, передает департамент информполитики региона.
Напомним, в сентябре на Свердловскую область обрушились самые разрушительные в стране лесные пожары, последний из которых в Тугулымском районе удалось ликвидировать 9 октября.