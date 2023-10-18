Дроны с тепловизорами применяют для выявления свердловских «зомби-пожаров»

Сейчас сотрудники природоохраны полностью контролируют тление представленного на видео торфяника около поселка Белоярского, где проводились учения. Сотрудники спецчасти уже разработали план по тушению очага возгорания: будет создана плотина, способствующая скоплению воды в местах тления торфа. Такой способ хорош тем, что для него не требуется тяжелая техника, которую неудобно или даже невозможно использовать в условиях бурелома, передает департамент информполитики региона.