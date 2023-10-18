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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Жители Екатеринбурга поддержали идею создания зоополиции

Екатеринбуржцы выступили за создание зоополиции для защиты животных от угнетения

18 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга поддержали идею создания зоополиции

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга (75%) выступили за создание зоополиции, в компетенции которой будет входить охрана животных и выявление случаев насилия над ними.

40% респондентов однозначно высказались за создание такой службы, 35% — проголосовали за вариант «скорее да». 11% опрошенных екатеринбуржцев выступили решительно против расширения законодательства о защите животных, 14% — скорее против, свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

В пользу инициативы чаще высказывались горожане младше 34 лет, доля женщин среди них доминирует. Также с предложением чаще соглашались хозяева питомцев, чем люди, у которых животных нет, — 47 против 30%.

Напомним, в 2022 году в России приняли закон об увеличении штрафов для хозяев домашних животных до 200 тысяч рублей.

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#Животные#Полиция#Домашние животные#Собаки#Опрос#Кошки#Бездомные животные#Екатеринбург#Григорий Орлов
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