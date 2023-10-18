Екатеринбуржцы выступили за создание зоополиции для защиты животных от угнетения

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
40% респондентов однозначно высказались за создание такой службы, 35% — проголосовали за вариант «скорее да». 11% опрошенных екатеринбуржцев выступили решительно против расширения законодательства о защите животных, 14% — скорее против, свидетельствуют результаты опроса SuperJob.
В пользу инициативы чаще высказывались горожане младше 34 лет, доля женщин среди них доминирует. Также с предложением чаще соглашались хозяева питомцев, чем люди, у которых животных нет, — 47 против 30%.
Напомним, в 2022 году в России приняли закон об увеличении штрафов для хозяев домашних животных до 200 тысяч рублей.