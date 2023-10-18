Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК

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Возгорание сборника масла в цехе улавливания КХП произошло 6 октября. В тот день специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области проводили исследования воздуха в Нижнем Тагиле путем взятия проб, сообщили TagilCity.ru в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, относительно очага возгорания по направлению ветра находились две точки мониторинга — на улицах Кутузова, 8 и Октябрьской, 56.
В итоге на точке, находящейся на улице Кутузова, 8, было зафиксировано превышение этилбензола в размере 1,8 ПДК. На контрольном посту на улице Октябрьской революции, 56, неудовлетворительных результатов не зарегистрировано.
При этом оценку ущерба здоровью населению, по сообщению Роспотребнадзора, ведомство не проводило, так как это не регламентируется санитарными нормами.
Кроме того, в адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его Нижнетагильского отдела не поступало информации об обращении граждан за медицинской помощью в связи с возникновением пожара, — сообщил TagilCity.ru в официальном ответе заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.
Также в этот день, 6 октября, пост мониторинга воздуха, принадлежащий региональному Министерству экологии и природопользования, на улице Бирюзовая на Северном поселке показал превышение сероводорода до 3,04 ПДК. Показания постов УГМС в тот день были нулевыми.
Напомним, Росприроднадзор начал проверку на ЕВРАЗ НТМК после публикации TagilCity.ru о возгорании на коксохимическом производстве. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» возьмут пробы воздуха. По их результатам ведомство примет меры по соблюдению требований природоохранного законодательства РФ.