tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК

Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК

18 октября 2023, 05:55
Фото: tagilcity.ru
В день, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК случился пожар, в воздухе Нижнего Тагила зафиксированы превышения этилбензола и сероводорода.

Возгорание сборника масла в цехе улавливания КХП произошло 6 октября. В тот день специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области проводили исследования воздуха в Нижнем Тагиле путем взятия проб, сообщили TagilCity.ru в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, относительно очага возгорания по направлению ветра находились две точки мониторинга — на улицах Кутузова, 8 и Октябрьской, 56.

В итоге на точке, находящейся на улице Кутузова, 8, было зафиксировано превышение этилбензола в размере 1,8 ПДК. На контрольном посту на улице Октябрьской революции, 56, неудовлетворительных результатов не зарегистрировано.

Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
Узнать подробнее

При этом оценку ущерба здоровью населению, по сообщению Роспотребнадзора, ведомство не проводило, так как это не регламентируется санитарными нормами.

Кроме того, в адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его Нижнетагильского отдела не поступало информации об обращении граждан за медицинской помощью в связи с возникновением пожара, — сообщил TagilCity.ru в официальном ответе заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

Также в этот день, 6 октября, пост мониторинга воздуха, принадлежащий региональному Министерству экологии и природопользования, на улице Бирюзовая на Северном поселке показал превышение сероводорода до 3,04 ПДК. Показания постов УГМС в тот день были нулевыми.

Напомним, Росприроднадзор начал проверку на ЕВРАЗ НТМК после публикации TagilCity.ru о возгорании на коксохимическом производстве. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» возьмут пробы воздуха. По их результатам ведомство примет меры по соблюдению требований природоохранного законодательства РФ.

После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологиюЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле снова увеличил количество выбросов в воздух за 2022 годМиллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Проверка#Пожар#ЕВРАЗ НТМК#Роспотребнадзор#Анна Григорьева#Росприроднадзор#Сероводород#Министерство экологии
Подпишитесь
Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»
Вчера, 14:53
Новую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:45
Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:59
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
Сегодня, 08:40
Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:28