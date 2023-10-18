Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК

Возгорание сборника масла в цехе улавливания КХП произошло 6 октября. В тот день специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области проводили исследования воздуха в Нижнем Тагиле путем взятия проб, сообщили TagilCity.ru в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, относительно очага возгорания по направлению ветра находились две точки мониторинга — на улицах Кутузова, 8 и Октябрьской, 56.