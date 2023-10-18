Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
3 октября 2023 года Ленинский суд Нижнего Тагила поставил точку в многолетней борьбе жителей многоквартирного дома с одной из собственниц, которая на своих 50 квадратных метрах устроила собачий приют. Редакция TagilCity.ru побывала в этом доме и пообщалась со страдающими жильцами и соседним магазином.
По улице Фрунзе стоит многоквартирный дом. Уже четвертый год жители этого дома не могут вернуть себе право жить в комфорте. До суда не помогали ни уговоры по-человечески, ни жалобы в ведомства. Все дело в том, что собственница одной из квартир на втором этаже устроила там собачий приют. По началу Софья и ее супруг Владислав спасали котов и кошек. В 2019 году Владислав скончался. Софья продолжила заниматься животными сама, но однажды к ней с просьбой помочь собаке обратились волонтеры.
Мы с мужем решили сделать ремонт в ванной. Соответственно, все разрушили, вынесли и начали. Но он заболел. Осталось помещение почти без ремонта. Я начала спасать кошек. Но три с лишним года назад, в ноябре, ко мне обратилась волонтер из группы, которая занимается отловом, передержкой и пристройкой животных, и попросила поймать щенка из-под крыльца у подъезда для передержки. Мы приехали, поймали, но передержка отказалась брать щенка. Волонтеры решили выпустить его обратно на улицу. Я не смогла, взяла себе. Так и пошло, — рассказала TagilCity.ru Софья Закирова, хозяйка квартиры-приюта.
По словам соседей, после ремонта в своей квартире, когда Софья Закирова занялась собаками, в подъезде стал распространяться сильный и неприятный сапах собачьих испражнений.
Мы разговаривали с соседкой. Реакции нет. Газовая служба приходила, девочки говорят: «Безобразие, так ведь задохнуться можно». У нее 20 собак в квартире живет. Собаки не гуляют. Периодически фекалии в подъезде в жидком и твердом состоянии появляются. Не однократно обращались в жилищную инспекцию, в центр защиты животных. Ответ у нас одинаковый везде — обращайтесь в суд. Погудину писали, он наши документы юристам Заксобрания. Те посмотрели и также ответили: «Обращайтесь в суд», — делится с редакцией TagilCIty.ru жительница дома Юлия.
Прямо под квартирой-приютом на первом этаже расположен магазин, сотрудники которого знакомы с хозяйкой квартиры не понаслышке.
Я являюсь представителем магазина, расположенного на первом этаже, прямо под квартирой Софьи Ивановны. Мы писали в прокуратуру, писали в администрацию Ленинского района, получили отписки, что сейчас ситуация уже решается с собственниками других квартир в суде, — поясняет редакции представитель собственника торговой площади.
По словам соседей, на данный момент в квартире Софьи Закировой находится порядка 15-20 собак. Животных жильцы дома видели лично. Собаки живут в неприемлемых условиях: в помещении, бывшей ванной комнатой, стоит клетка, в которой содержится часть собак. Как результат — невыносимый запах и постоянные экскременты в подъезде.
Полиция приезжала, но они не решились зайти даже из-за запаха. Сказали, невозможно даже рядом стоять. А к ней люди продолжают животных привозить. Мы написали в группу волонтеров с животными, думали, там нам помогут. Ребята пост у себя выложили, но это не сильно помогло, — делится Юлия, жительница дома.
Дома условий нет. У нее нет ванной, нет унитаза, она не может даже элементарно пол помыть. У нее раньше были кошки, и от постоянной пыли и грязи усатые страдали конъюнктивитом, ведь пушистые крайне восприимчивы. При этом сами по себе животные чистоплотные, но из-за условий содержания они попросту не могли себя мыть. Очень часто у нее кошки выглядели хуже, чем те, которые в подвалах живут. И вот в таких совершенно неприемлемых условиях она решила заниматься еще и собаками, — рассказала TagilCity.ru Дарья, зооволонтер.
Писали в прокуратуру, писали в администрацию Ленинского района. В текущий момент написали повторное заявление в горжилинспекцию, территориальный отдел №2, получили от них ответ, что они переадресовывают наше обращение в отдел ветеринарии Свердловской области и в администрацию города. Как известно, с 1 марта 2023 года стала возможным прекращение права собственности за нарушение санитарных зон и использование помещения не по назначению, — рассказывает TagilCity.ru представитель магазина на первом этаже.
В группе помощи бездомным животным отреагировали с пониманием, выложили пост в своем паблике с призывом не привозить в эту квартиру животных.
Волонтеры понимают, что деятельность женщины имеет правильный и позитивный замысел. Но реализовано все абсолютно неверно. На данный момент сами животные подвергаются опасности, живя в таких условиях.
Наша группа готова помочь в пристройстве животных у Софьи, помочь с обработками, стерилизацией, с условием, что она никого больше брать не будет, пока не пристроит ВСЕХ животных, находящихся в квартире. Это будет разумнее, чем ждать, пока не вынесут постановление. И всех разом нужно будет куда-то девать, — заявляет волонтер сообщества помощи животным.
Но, как и в любой другой ситуации, в этой тоже есть другое мнение. Сама Софья Закирова уверяет, что не делает ничего дурного, а наоборот, она пытается спасти животных. Соседи же устраивают ей меленькие, но неприятные диверсии: ломают замки на дверях, в замок заливают клей и постоянно пинают ее входную дверь. Более того, Софья говорит, что в ее адрес сыпятся угрозы.
Один из моих соседей постоянно грозит, что зайдет ко мне с друзьями и всех перестреляют. Он был в Чечне. Сломали мне замок в квартиру, заливали клеем, хлоркой. Вся дверь в следах от ботинок. Пинают ее постоянно, — рассказывает Софья Закирова.
Редакция TagilCity.ru связалась с Департаментом ветеринарии Свердловской области. Там нам рассказали, что законодательством не установлено, какое количество животных может содержаться в жилом помещении. Установлено только то, что при содержании этих домашних животных необходимо соблюдать права соседей. Также в законе говорится о надлежащем содержании животных, но о правилах содержания кошек или собак — нет. Все эти вопросы решает суд.
Вот жалуются, допустим, на лай и запах собак. О том, что лай мешает здоровью, это еще надо доказать. Провести замеры шума, запаха. Собаки пахнут, собаки лают. Это естественно. У каждого свой порог чувствительности к этой слышимости, к этому запаху. Кого-то просто запах бесит, и они говорят: «Ой, все плохо». У кого-то реально моча с потолков течет. Мы всем гражданам, к сожалению, помочь не можем. Кроме как направить их в суд, разъяснить их требования и права и отправить информационные письма тем, на кого поступила жалоба. Ничего хорошего, но это решает только суд, — прокомментировала ситуацию специально для TagilCity.ru Анна Упорова, начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными и лабораторного контроля.
Бесспорно, обычная квартира не является самым подходящим местом для содержания такого числа питомцев. Если для кошек и мелких декоративных пород собак такой вариант в принципе допустим, то для крупных животных ограниченное пространство может стать причиной плохого самочувствия. В конце концов, собакам требуется регулярный выгул.
3 октября 2023 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила постановил убрать животных из квартиры и провести дезинфекцию. Выполнить требования суда необходимо до 4 декабря 2023 года. Также суд запретил Закировой держать в квартире более 3 животных, в случае неисполнения условий, судебные приставы изымут всех животных и опечатают квартиру.