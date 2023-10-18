Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире

По улице Фрунзе стоит многоквартирный дом. Уже четвертый год жители этого дома не могут вернуть себе право жить в комфорте. До суда не помогали ни уговоры по-человечески, ни жалобы в ведомства. Все дело в том, что собственница одной из квартир на втором этаже устроила там собачий приют. По началу Софья и ее супруг Владислав спасали котов и кошек. В 2019 году Владислав скончался. Софья продолжила заниматься животными сама, но однажды к ней с просьбой помочь собаке обратились волонтеры.