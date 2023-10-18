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Главный муфтий Свердловской области призвал молиться за палестинских единоверцев

Главный муфтий Свердловской области выступил по ситуации в секторе Газа

18 октября 2023, 14:31
Фото: 1MI

Главный муфтий Свердловской области призвал молиться за палестинских единоверцев

Глава Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин призвал мусульман не поддаваться на провокации.

Муфтий отметил, что сейчас мусульмане должны молиться за единоверцев.

Просим братьев и сестер не поддаваться провокациям и не участвовать в митингах. Я призываю на пятничной хутбе прочитать дуа за своих палестинских единоверцев и совершить джаназа намаз по погибшим, — сказал Ашарин в интервью Ура.ру.

Боевые действия между Палестиной и Израилем начались 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. В Израиле в ответ объявили о начале полномасштабной войны.

Напомним, что 10 октября в интервью TagilCity.ru россияне, проживающие в Израиле, рассказали о начале войны и как они переживают это непростое время на Ближнем Востоке.

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#Общество#Свердловская область#Война#Мусульмане#Израиль#Евгения Сафина#Палестина#Война Израиля и Палестины-2023#Муфтий
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