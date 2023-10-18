Главный муфтий Свердловской области выступил по ситуации в секторе Газа

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Муфтий отметил, что сейчас мусульмане должны молиться за единоверцев.
Просим братьев и сестер не поддаваться провокациям и не участвовать в митингах. Я призываю на пятничной хутбе прочитать дуа за своих палестинских единоверцев и совершить джаназа намаз по погибшим, — сказал Ашарин в интервью Ура.ру.
Боевые действия между Палестиной и Израилем начались 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. В Израиле в ответ объявили о начале полномасштабной войны.
Напомним, что 10 октября в интервью TagilCity.ru россияне, проживающие в Израиле, рассказали о начале войны и как они переживают это непростое время на Ближнем Востоке.