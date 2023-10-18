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Updated Сегодня, 09:25

Полиция выложила фото изнасиловавшего шваброй мужчину свердловчанина Бугаенко

Изнасиловавший шваброй мужчину свердловчанин Бугаенко скрывается от силовиков

18 октября 2023, 09:23
Фото: 1MI

Полиция выложила фото изнасиловавшего шваброй мужчину свердловчанина Бугаенко

Полиция объявила в розыск 42-летнего жителя Новоуральска Ивана Бугаенко — бывшего уголовника, который, предположительно, избил и изнасиловал мужчину шваброй в собственном кафе «Ромашка» и снял бесчинства не видео.

В МО МВД по Новоуральску призвали свердловчан, располагающих информацией о местонахождении вероятного преступника, передать сведения по номерам 8(343 70) 4-57-57, 8-999-369-33-04. Уточняется, что Бугаенко разыскивается по подозрению в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК). Полиция также опубликовала его фото.

Иван БугаенкоИван Бугаенко
Иван Бугаенко
Фото: полиция Новоуральска

До этого в пресс-службе свердловского УМВД сообщили, что силовики провели обыски в доме Бугаенко. Сообщалось, что в прошлом он был судим за изнасилование женщин.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Насилие#Криминал#Изнасилование#Розыск#Сексуальное насилие#Григорий Орлов
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