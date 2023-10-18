Изнасиловавший шваброй мужчину свердловчанин Бугаенко скрывается от силовиков

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В МО МВД по Новоуральску призвали свердловчан, располагающих информацией о местонахождении вероятного преступника, передать сведения по номерам 8(343 70) 4-57-57, 8-999-369-33-04. Уточняется, что Бугаенко разыскивается по подозрению в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК). Полиция также опубликовала его фото.
До этого в пресс-службе свердловского УМВД сообщили, что силовики провели обыски в доме Бугаенко. Сообщалось, что в прошлом он был судим за изнасилование женщин.