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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

В Екатеринбурге горит Ледовая арена УГМК

Ледовая арена УГМК загорелась в Екатеринбурге

18 октября 2023, 08:35
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге горит Ледовая арена УГМК

В Екатеринбурге воспламенилась Ледовая арена УГМК. Однако пожарные не могли начать тушить пламя из-за цирка, который находится поблизости и в стадии реконструкции.

Здесь перекопаны заезды. Работы в Госцирке ведутся с начала года. Изначально технике МЧС было сложно проехать к месту воспламенения.

Фото: tagilcity.ru
Горит сильно, дым виден издалека. На место проехала скорая, — сообщила TagilCity.ru очевидица произошедшего.

В МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 100 квадратных метров по улице Степана Разина горел утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания.

Огнеборцы принимают меры по локализации огня. Информации о пострадавших не поступало, — добавили в МЧС.

На место приезжала скорая. А в 13:11 огнеборцы локализовали пожар.

Отмечается, что спасателям стало известно о воспламенении в 12:28. На месте работали 35 пожарных и 13 единиц спецтехники.

Недавно на стройплощадке «УГМК-арены» в Екатеринбурге уже был ликвидирован пожар. Происшествие случилось 17 августа 2023 года. С территории стройки 200 человек эвакуировались до приезда пожарных.

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