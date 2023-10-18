Ледовая арена УГМК загорелась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Здесь перекопаны заезды. Работы в Госцирке ведутся с начала года. Изначально технике МЧС было сложно проехать к месту воспламенения.
Горит сильно, дым виден издалека. На место проехала скорая, — сообщила TagilCity.ru очевидица произошедшего.
В МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 100 квадратных метров по улице Степана Разина горел утеплитель на пятом техническом этаже строящегося здания.
Огнеборцы принимают меры по локализации огня. Информации о пострадавших не поступало, — добавили в МЧС.
На место приезжала скорая. А в 13:11 огнеборцы локализовали пожар.
Отмечается, что спасателям стало известно о воспламенении в 12:28. На месте работали 35 пожарных и 13 единиц спецтехники.
Недавно на стройплощадке «УГМК-арены» в Екатеринбурге уже был ликвидирован пожар. Происшествие случилось 17 августа 2023 года. С территории стройки 200 человек эвакуировались до приезда пожарных.