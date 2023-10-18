«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Авария произошла около дома № 41. На место дорожного происшествия прибыли медики скорой помощи, а также сотрудники Госавтоинспеции.
Мы проезжали мимо, когда подъехала скорая помощь. Рядом с пострадавшим сидел мужчина и крестился. Крови было много, он лежал прямо на трамвайных путях, — рассказал редакции TagilCity.ru очевидец происшествия.
На видео, присланном другим подписчиком, тело уже накрыто белым покрывалом, а на обочине стоит машина темного цвета.
Редакция запросила комментарий по факту ДТП в отделе пропаганды ГИБДД. Там обещали предоставить информацию позднее. На данный момент автоинспектора находятся на месте аварии.
Напомним, в реанимации скончался тагильчанин, который пострадал в результате ДТП из-за пьяного водителя Range Rover.