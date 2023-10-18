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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Водитель насмерть сбил пешехода на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода

18 октября 2023, 13:50
Фото: tagilcity.ru

Водитель насмерть сбил пешехода на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

Вечером 18 октября в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной насмерть сбили пешехода.

Авария произошла около дома № 41. На место дорожного происшествия прибыли медики скорой помощи, а также сотрудники Госавтоинспеции.

Мы проезжали мимо, когда подъехала скорая помощь. Рядом с пострадавшим сидел мужчина и крестился. Крови было много, он лежал прямо на трамвайных путях, — рассказал редакции TagilCity.ru очевидец происшествия.

На видео, присланном другим подписчиком, тело уже накрыто белым покрывалом, а на обочине стоит машина темного цвета.

Редакция запросила комментарий по факту ДТП в отделе пропаганды ГИБДД. Там обещали предоставить информацию позднее. На данный момент автоинспектора находятся на месте аварии.

Напомним, в реанимации скончался тагильчанин, который пострадал в результате ДТП из-за пьяного водителя Range Rover.

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