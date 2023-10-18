tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

На развитие объектов теплоснабжения в Нижнем Тагиле направят 1,3 млрд рублей

На строительство и реконструкцию котельных в Нижнем Тагиле направят 1,3 млрд рублей

18 октября 2023, 08:15
Фото: 1MI

На развитие объектов теплоснабжения в Нижнем Тагиле направят 1,3 млрд рублей

В рамках проекта по развитию объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения в Нижнем Тагиле в течение десяти лет планируется модернизировать старые котельные, построить две новые, а также реконструировать тепловые сети. На эти цели направят 1,3 млрд рублей.

Согласно концессионному соглашению, направленному на развитие объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения Нижнего Тагила, АО «Регионгаз-Инвест» в течение 10 лет планирует строительство двух блочно-модульных газовых котельных. Также концессионер реконструирует уже существующие котельные и более 3 км тепловых сетей с применением современных технологий по тепловой изоляции трубопроводов. Из бюджета Свердловской области на эти цели направят 1,3 млрд рублей.

Для города очень важно получить надежного поставщика тепла и горячей воды. В концессионное соглашение входит полная реконструкция котельных: мы получаем новые и современные технологии. Также это снижает и количество выбросов в атмосферу, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
глава Нижнего Тагила Владислав Пинаевглава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Фото: tagilcity.ru

Еще в 2015 году Евгений Куйвашев поручил главам активизировать работу по передаче в концессии неэффективных объектов коммунального хозяйства. Уже через год был разработан унифицированный порядок реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Документ сформировали с учетом всех требований законодательства. Он включает в себя полный цикл соответствующих мероприятий, начиная от принятия решения о его подготовке и заканчивая непосредственно модернизацией и эксплуатацией коммунальных объектов.

Отметим, в Нижнем Тагиле в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» до 25 декабря этого года планируют завершить модернизацию 5 самых старых котельных — УПИ, «Сокол», № 36, 21 и 31. Из федерального бюджета на реконструкцию было направлено более 600 млн рублей.

В ходе реконструкции котельных будут установлены современные водогрейные котлы с коэффициентом полезного действия не менее 94%, которые оснащены современными наддувными горелками с двухступенчатым сжиганием топлива, запланирована комплексная автоматизация котельных с погодозависимым регулированием отпуска тепловой энергии, что позволит уменьшить расход топлива. Также будет смонтирована энергоэффективная группа насосов, как сетевых, так и подпиточных с частотными преобразователями с учетом существующей присоединенной нагрузки. Это позволит увеличить энергоэффективность котельных, — заявлял ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«Рекорд для России»: реконструкция котельных в Нижнем Тагиле завершится в конце года
Узнать подробнее

В Свердловской области благодаря субсидиям, полученным по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», в 2023 году завершили строительство десяти котельных. Семь объектов уже запущены в эксплуатацию, еще три заработают до конца года.

Предоставление субсидий носит заявительный характер. Решение о выделении средств принимается по результатам отбора заявок, с учетом их оценки и в рамках возможностей областного бюджета. В 2022 году размер субсидий по данной программе составил 244,5 миллиона рублей, в текущем — 294 миллиона рублей, — сообщал ранее Николай Смирнов.
Фото: Сергей Казанцев / Администрация Нижнего Тагила

Напомним, по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2023 году в Нижнем Тагиле ведется реконструкция восьми километров магистральных и распределительных сетей, а также насосных станций на сумму почти 340 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов рублей — федеральные средства. В планах 2024 года в городе также предусмотрен капитальный ремонт участков магистральных теплотрасс и распределительных сетей на общую сумму 665 миллионов рублей.

Более 1 млрд рублей направлено на реализацию проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Горячая вода#Модернизация#Владислав Пинаев#Губернатор#Реконструкция#Ремонт#Евгений Куйвашев#Отопление#Котельная#Концессия#Субсидии#Теплоснабжение#Николай Смирнов#Средства#Анастасия Имамахметова#Министр энергетики и ЖКХ
Подпишитесь
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 05:55
Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»
Вчера, 14:53
Новую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:45
Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:59
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
Сегодня, 08:40
Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:28