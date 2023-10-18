На строительство и реконструкцию котельных в Нижнем Тагиле направят 1,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
Согласно концессионному соглашению, направленному на развитие объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения Нижнего Тагила, АО «Регионгаз-Инвест» в течение 10 лет планирует строительство двух блочно-модульных газовых котельных. Также концессионер реконструирует уже существующие котельные и более 3 км тепловых сетей с применением современных технологий по тепловой изоляции трубопроводов. Из бюджета Свердловской области на эти цели направят 1,3 млрд рублей.
Для города очень важно получить надежного поставщика тепла и горячей воды. В концессионное соглашение входит полная реконструкция котельных: мы получаем новые и современные технологии. Также это снижает и количество выбросов в атмосферу, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Еще в 2015 году Евгений Куйвашев поручил главам активизировать работу по передаче в концессии неэффективных объектов коммунального хозяйства. Уже через год был разработан унифицированный порядок реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Документ сформировали с учетом всех требований законодательства. Он включает в себя полный цикл соответствующих мероприятий, начиная от принятия решения о его подготовке и заканчивая непосредственно модернизацией и эксплуатацией коммунальных объектов.
Отметим, в Нижнем Тагиле в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» до 25 декабря этого года планируют завершить модернизацию 5 самых старых котельных — УПИ, «Сокол», № 36, 21 и 31. Из федерального бюджета на реконструкцию было направлено более 600 млн рублей.
В ходе реконструкции котельных будут установлены современные водогрейные котлы с коэффициентом полезного действия не менее 94%, которые оснащены современными наддувными горелками с двухступенчатым сжиганием топлива, запланирована комплексная автоматизация котельных с погодозависимым регулированием отпуска тепловой энергии, что позволит уменьшить расход топлива. Также будет смонтирована энергоэффективная группа насосов, как сетевых, так и подпиточных с частотными преобразователями с учетом существующей присоединенной нагрузки. Это позволит увеличить энергоэффективность котельных, — заявлял ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В Свердловской области благодаря субсидиям, полученным по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», в 2023 году завершили строительство десяти котельных. Семь объектов уже запущены в эксплуатацию, еще три заработают до конца года.
Предоставление субсидий носит заявительный характер. Решение о выделении средств принимается по результатам отбора заявок, с учетом их оценки и в рамках возможностей областного бюджета. В 2022 году размер субсидий по данной программе составил 244,5 миллиона рублей, в текущем — 294 миллиона рублей, — сообщал ранее Николай Смирнов.
Напомним, по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2023 году в Нижнем Тагиле ведется реконструкция восьми километров магистральных и распределительных сетей, а также насосных станций на сумму почти 340 миллионов рублей. Из них около 200 миллионов рублей — федеральные средства. В планах 2024 года в городе также предусмотрен капитальный ремонт участков магистральных теплотрасс и распределительных сетей на общую сумму 665 миллионов рублей.