«Назвал лохушкой». Мошенники чуть не обманули жительницу Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Женщине позвонила неизвестная и рассказала, что ее номер, которым она пользуется 10 лет, нужно пролонгировать, в ином случае его отдадут другому пользователю мобильной сети. Сделать это можно якобы на Госуслугах, для этого надо только сказать код из SMS, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Когда горожанка выполнила требование, голос в трубке сменился на мужской. Злоумышленник сообщил, что у него есть доступ к ее данным, назвал женщину «лохушкой», а также сказал, что он наберет кредиты на ее имя.
После этого екатеринбурженка позвонила в отделение банка и написала в техпомощь Госуслуг. Затем она обратилась с заявлением в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудница библиотеки отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей.