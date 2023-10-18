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Мошенники в Екатеринбурге придумали новую схему для обмана людей

«Назвал лохушкой». Мошенники чуть не обманули жительницу Екатеринбурга

18 октября 2023, 10:14
Фото: 1MI

Мошенники в Екатеринбурге придумали новую схему для обмана людей

Злоумышленники выманили у женщины из Екатеринбурга ее конфиденциальные данные, назвавшись работниками мобильного оператора.

Женщине позвонила неизвестная и рассказала, что ее номер, которым она пользуется 10 лет, нужно пролонгировать, в ином случае его отдадут другому пользователю мобильной сети. Сделать это можно якобы на Госуслугах, для этого надо только сказать код из SMS, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Когда горожанка выполнила требование, голос в трубке сменился на мужской. Злоумышленник сообщил, что у него есть доступ к ее данным, назвал женщину «лохушкой», а также сказал, что он наберет кредиты на ее имя.

После этого екатеринбурженка позвонила в отделение банка и написала в техпомощь Госуслуг. Затем она обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудница библиотеки отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей.

Библиотекарь в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей
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