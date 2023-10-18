«Назвал лохушкой». Мошенники чуть не обманули жительницу Екатеринбурга

Женщине позвонила неизвестная и рассказала, что ее номер, которым она пользуется 10 лет, нужно пролонгировать, в ином случае его отдадут другому пользователю мобильной сети. Сделать это можно якобы на Госуслугах, для этого надо только сказать код из SMS, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.