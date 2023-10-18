Нижний Тагил присоединился к работе по развитию сельских агломераций

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Согласно проекту, регионы и муниципалитеты должны разработать планы по поддержке сельских территорий и определить опорные населенные пункты. Такие поселки — это база, где осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры и активная модернизация в сфере образования, медицины, культуры.
К этой работе подключился и Нижний Тагил. На региональном правительственном совещании глава города Владислав Пинаев предложил включить в перечень таких опорных населенных пунктов поселок Уралец.
Это будет способствовать опережающему развитию поселка и прилегающих к нему деревень Баронская, Усть-Утка, Захаровка, сел Сулем, Елизаветинское и других. Уралец обладает значительным потенциалом экономического роста, и привлечение внебюджетных средств создаст дополнительные условия для развития территорий, — сказал мэр.
Инициативу поддержал и утвердил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Отметим, что для определения статуса «Опорный населенный пункт» есть свои критерии. Так, поселок не должен входить в границы городской агломерации. Более 50 процентов населения должны иметь доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной инфраструктур. Кроме того, на территории должен присутствовать участок для перспективного развития и застройки.