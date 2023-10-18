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Нижний Тагил присоединился к работе по развитию сельских агломераций

Нижний Тагил присоединился к работе по развитию сельских агломераций

18 октября 2023, 16:08
Фото: 1MI
В 2022 году по поручению президента России в стране началась работа по развитию опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, которые образуют сельские агломерации. К этой инициативе присоединился и Нижний Тагил, сообщили в мэрии.

Согласно проекту, регионы и муниципалитеты должны разработать планы по поддержке сельских территорий и определить опорные населенные пункты. Такие поселки — это база, где осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры и активная модернизация в сфере образования, медицины, культуры.

К этой работе подключился и Нижний Тагил. На региональном правительственном совещании глава города Владислав Пинаев предложил включить в перечень таких опорных населенных пунктов поселок Уралец.

Это будет способствовать опережающему развитию поселка и прилегающих к нему деревень Баронская, Усть-Утка, Захаровка, сел Сулем, Елизаветинское и других. Уралец обладает значительным потенциалом экономического роста, и привлечение внебюджетных средств создаст дополнительные условия для развития территорий, — сказал мэр.

Инициативу поддержал и утвердил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Отметим, что для определения статуса «Опорный населенный пункт» есть свои критерии. Так, поселок не должен входить в границы городской агломерации. Более 50 процентов населения должны иметь доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной инфраструктур. Кроме того, на территории должен присутствовать участок для перспективного развития и застройки.

#Нижний Тагил#Касается каждого#Город#Поселок#Ирина Кирилова
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