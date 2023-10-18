Нижний Тагил присоединился к работе по развитию сельских агломераций

Отметим, что для определения статуса «Опорный населенный пункт» есть свои критерии. Так, поселок не должен входить в границы городской агломерации. Более 50 процентов населения должны иметь доступ к объектам социальной, транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной инфраструктур. Кроме того, на территории должен присутствовать участок для перспективного развития и застройки.