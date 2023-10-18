Новую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Капитальный ремонт культурного учреждения завершается. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, внутренняя отделка театра не показывается специально, чтобы для зрителей это стало сюрпризом.
Далее для театра планируется закупить современное оборудование. Открытие состоится в конце ноября 2023 года, рассказали в пресс-службе Молодежного театра.
Напомним, уральские граффитисты Валерий Нейд и Антон Дубасов разрисуют стены в фойе Молодежного театра в футуристичном стиле, а также украсят их античными сюжетами. Капитальный ремонт в здании начался в 2022 году.