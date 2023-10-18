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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

На здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле включили архитектурную подсветку

Новую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле

18 октября 2023, 03:45
Фото: Новый Молодежный театр

На здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле включили архитектурную подсветку

В Нижнем Тагиле опробовали архитектурное освещение на здании Нового Молодежного театра.

Капитальный ремонт культурного учреждения завершается. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, внутренняя отделка театра не показывается специально, чтобы для зрителей это стало сюрпризом.

Фото: Новый Молодежный театр

Далее для театра планируется закупить современное оборудование. Открытие состоится в конце ноября 2023 года, рассказали в пресс-службе Молодежного театра.

Напомним, уральские граффитисты Валерий Нейд и Антон Дубасов разрисуют стены в фойе Молодежного театра в футуристичном стиле, а также украсят их античными сюжетами. Капитальный ремонт в здании начался в 2022 году.

Античные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в Тагиле
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#Общество#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Касается каждого#Искусство#Капремонт#Капитальный ремонт#Театр#Освещение#Здание#Досуг#Молодежный театр#Отделка#Оборудование#Обновление#Подсветка#Елизавета Зиборова
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