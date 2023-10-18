Около 80 миллионов «Гортранса» заморозила налоговая в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Средства заморозили еще в октябре из-за угрозы невыплаты зарплат сотрудникам, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в руководстве компании.
Этого, конечно, никто не допустит. В ближайшее время мэрия направит очередную субсидию. Она пойдет, в том числе, на погашение долгов перед энергетиками, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
По словам собеседников, чтобы решить проблему и поддержать компанию, в следующем году возможно власти увеличат контракты на перевозку екатеринбуржцев.
Также проблемы могли быть связаны с тем, что мэрия якобы около двух месяцев не могла согласовать субсидию перевозчику. Но, как отмечают источники, в данный момент вопрос с финансированием уже решен — средства могут выделить уже к 20 октября. Такое скорое решение проблемы связывают с возвращением из отпуска главы города Алексея Орлова.
По состоянию на август 2023 года, задолженность «Гортранса» перед энергетиками составила 118 миллионов рублей. Из них 32 миллиона «Екатеринбургэнергосбыт» уже взыскал через суд.