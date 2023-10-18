Около 80 миллионов «Гортранса» заморозила налоговая в Екатеринбурге

Также проблемы могли быть связаны с тем, что мэрия якобы около двух месяцев не могла согласовать субсидию перевозчику. Но, как отмечают источники, в данный момент вопрос с финансированием уже решен — средства могут выделить уже к 20 октября. Такое скорое решение проблемы связывают с возвращением из отпуска главы города Алексея Орлова.