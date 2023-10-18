tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Налоговая арестовала 80 млн «Гортранса» в Екатеринбурге

Около 80 миллионов «Гортранса» заморозила налоговая в Екатеринбурге

18 октября 2023, 17:09
Фото: 1MI

Налоговая арестовала 80 млн «Гортранса» в Екатеринбурге

Почти 80 миллионов рублей заморозила налоговая служба на счетах «Гортранса» — основного перевозчика в Екатеринбурге, в котором работают около пяти тысяч человек.

Средства заморозили еще в октябре из-за угрозы невыплаты зарплат сотрудникам, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в руководстве компании.

Этого, конечно, никто не допустит. В ближайшее время мэрия направит очередную субсидию. Она пойдет, в том числе, на погашение долгов перед энергетиками, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

По словам собеседников, чтобы решить проблему и поддержать компанию, в следующем году возможно власти увеличат контракты на перевозку екатеринбуржцев.

Также проблемы могли быть связаны с тем, что мэрия якобы около двух месяцев не могла согласовать субсидию перевозчику. Но, как отмечают источники, в данный момент вопрос с финансированием уже решен — средства могут выделить уже к 20 октября. Такое скорое решение проблемы связывают с возвращением из отпуска главы города Алексея Орлова.

По состоянию на август 2023 года, задолженность «Гортранса» перед энергетиками составила 118 миллионов рублей. Из них 32 миллиона «Екатеринбургэнергосбыт» уже взыскал через суд.

Руководство «Гортранса» Екатеринбурга получило предостережение от прокуратуры
Узнать подробнее
#Экономика#Арест#Налоговая#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Сегодня, 11:14
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 05:55
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Сегодня, 13:03
В свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на Уралмаше
Сегодня, 14:00
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Сегодня, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Сегодня, 13:50