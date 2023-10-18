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В самолете в Екатеринбурге скончалась пассажирка

Пассажирка скончалась во время экстренной посадки в самолете в Екатеринбурге

18 октября 2023, 07:39
Фото: 1MI

В самолете в Екатеринбурге скончалась пассажирка

Пассажирка самолета, летевшего из Москвы в Барнаул, скончалась. Она начала задыхаться, поэтому пилот принял решение посадить воздушное судно в Екатеринбурге, над которым самолет в это время пролетал.

Самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Женщина задыхалась, поэтому воздушное судно посадили не в пункте назначения. Однако пассажирка все же скончалась, сообщили в центральном СУ СК России.

Это произошло 18 октября в 2 часа ночи. Женщине было 50 лет.

Отмечается, что пока самолет шел на снижение, стюардессы пытались реанимировать женщину, однако после посадки медики констатировали, что она мертва. Сейчас следователи выясняют, что с ней могло произойти.

Ранее сообщалось, что на рейсе в Екатеринбург пассажирка устроила истерику из-за находящихся на борту детей. В результате ее пришлось выводить из самолета и снимать с рейса.

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#Москва#Аэрофлот#Самолет#Реанимация#Медики#Барнаул#Пассажирка#Посадка#Екатеринбург#Скончалась#Дарья Сорокина#СК России
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