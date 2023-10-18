Пассажирка скончалась во время экстренной посадки в самолете в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Женщина задыхалась, поэтому воздушное судно посадили не в пункте назначения. Однако пассажирка все же скончалась, сообщили в центральном СУ СК России.
Это произошло 18 октября в 2 часа ночи. Женщине было 50 лет.
Отмечается, что пока самолет шел на снижение, стюардессы пытались реанимировать женщину, однако после посадки медики констатировали, что она мертва. Сейчас следователи выясняют, что с ней могло произойти.
Ранее сообщалось, что на рейсе в Екатеринбург пассажирка устроила истерику из-за находящихся на борту детей. В результате ее пришлось выводить из самолета и снимать с рейса.