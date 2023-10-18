«Подумали, что это порно»: по Екатеринбургу прошли девушки в открытых платьях

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Это был перфоманс, который устроили дизайнеры Елена Пискулина, Антон Ермаков и Анна Некрасова. Его цель — показать свое видение стиля и доказать, что каждый может выглядеть стильно, пишет Е1.
Команда моделей привлекла к себе много внимания прохожих. И не всегда оно было позитивным. К примеру, один мужчина озвучил, что девушки, вероятно, снимаются в порно.
Стал приставать к девушкам, наезжал. В метро нам сигналили машинисты, видимо, были обеспокоены такой активной толпой, — рассказал оператор.
Перфоманс был показан для понимания, что у нас процветает модная, модельная культура.