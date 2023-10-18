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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

По Екатеринбургу прошлись девушки в шубах и открытых платьях

«Подумали, что это порно»: по Екатеринбургу прошли девушки в открытых платьях

18 октября 2023, 06:40
Фото: Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

По Екатеринбургу прошлись девушки в шубах и открытых платьях

В Екатеринбурге заметили моделей, гуляющих в платьях и шубах. Дефиле прошло на центральных улицах города, на рынке, парковке и в метро.

Это был перфоманс, который устроили дизайнеры Елена Пискулина, Антон Ермаков и Анна Некрасова. Его цель — показать свое видение стиля и доказать, что каждый может выглядеть стильно, пишет Е1.

Команда моделей привлекла к себе много внимания прохожих. И не всегда оно было позитивным. К примеру, один мужчина озвучил, что девушки, вероятно, снимаются в порно.

Стал приставать к девушкам, наезжал. В метро нам сигналили машинисты, видимо, были обеспокоены такой активной толпой, — рассказал оператор.

Перфоманс был показан для понимания, что у нас процветает модная, модельная культура.

Перфомансы об изобразительном искусстве покажут в Нижнем Тагиле
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#Культура#Метро#Прохожие#Стиль#Шубы#Порно#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Модели#Перфоманс#Платья#Дизайнеры#Активная толпа
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