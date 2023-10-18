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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Нижнем Тагиле выделили помещение для помогающих на СВО волонтеров

Помогающим бойцам на СВО волонтерам предоставили помещение в Нижнем Тагиле

18 октября 2023, 13:02
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле выделили помещение для помогающих на СВО волонтеров

В Нижнем Тагиле благотворительной организации «Золотые руки Ангела» выделили помещения на Вагонке. Волонтеры занимаются пошивом носилок для раненых военных на СВО.

Согласно документации, благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела» получила от администрации Нижнего Тагила три помещения на улице Энтузиастов 10А. Это административно-бытовое здание.

Безвозмездно пользоваться волонтеры смогут ими один год. В связи с этим в реестр муниципального имущества необходимо внести изменения. При этом охрана, сохранность, содержание и ремонт передаваемого имущества возлагается на МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий».

Благотворительная организация «Золотые руки Ангела» в Нижнем Тагиле занимается пошивом носилок, которые затем передает на СВО для раненых военнослужащих.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Операция на Украине#Помощь#Волонтеры#Постановление#Бойцы#Помещение#Евгения Сафина
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