Помогающим бойцам на СВО волонтерам предоставили помещение в Нижнем Тагиле

Безвозмездно пользоваться волонтеры смогут ими один год. В связи с этим в реестр муниципального имущества необходимо внести изменения. При этом охрана, сохранность, содержание и ремонт передаваемого имущества возлагается на МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий».