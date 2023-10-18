Помогающим бойцам на СВО волонтерам предоставили помещение в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Согласно документации, благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела» получила от администрации Нижнего Тагила три помещения на улице Энтузиастов 10А. Это административно-бытовое здание.
Безвозмездно пользоваться волонтеры смогут ими один год. В связи с этим в реестр муниципального имущества необходимо внести изменения. При этом охрана, сохранность, содержание и ремонт передаваемого имущества возлагается на МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий».
Благотворительная организация «Золотые руки Ангела» в Нижнем Тагиле занимается пошивом носилок, которые затем передает на СВО для раненых военнослужащих.