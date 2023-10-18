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Published Сегодня, 09:42

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На пятом этаже арены загорелся утеплитель

Пожар на УГМК-Арене в Екатеринбурге потушили за 22 минуты

18 октября 2023, 09:42
Фото: tagilcity.ru
На пятом этаже арены загорелся утеплитель

Пожарные потушили пожар на стройке ледовой УГМК-Арены в Екатеринбурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на пятом этаже ледовой УГМК-Арены в центре Екатеринбурга.

Огонь удалось потушить в 13:50 по местному времени, уточнили в пресс-службе областного управления МЧС. Пожар распространился на площади в 100 квадратных метров.

По прибытии на место в 13:34 (спустя шесть минут после сигнала) выяснилось, что на отметке 31 метр на техническом этаже горит утеплитель. В 13:11 пожар был локализован, в 13:50 ликвидировано открытое горение, — сообщил начальник управления организации пожаротушения областного ГУ МЧС Сергей Колчин.
Фото: МЧС Свердловской области

Напомним, это второй за полгода второй пожар на строящейся УГМК-Арене: в августе при проведении строительно-монтажных работ вспыхнул теплоизоляционный материал. Тогда удалось избежать значительного ущерба.

Ледовая арена УГМК загорелась в Екатеринбурге
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#Пожар#Спасатели#УГМК#Возгорание#Екатеринбург#МЧС#Григорий Орлов
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