Пожар на УГМК-Арене в Екатеринбурге потушили за 22 минуты

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Огонь удалось потушить в 13:50 по местному времени, уточнили в пресс-службе областного управления МЧС. Пожар распространился на площади в 100 квадратных метров.
По прибытии на место в 13:34 (спустя шесть минут после сигнала) выяснилось, что на отметке 31 метр на техническом этаже горит утеплитель. В 13:11 пожар был локализован, в 13:50 ликвидировано открытое горение, — сообщил начальник управления организации пожаротушения областного ГУ МЧС Сергей Колчин.
Напомним, это второй за полгода второй пожар на строящейся УГМК-Арене: в августе при проведении строительно-монтажных работ вспыхнул теплоизоляционный материал. Тогда удалось избежать значительного ущерба.