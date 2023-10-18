Прощение как способ освободиться от обиды и злобы

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что обида — это негативное чувство, которое, если его держать в себе, разрушает. Она говорит, что обида заполняет всего человека и он посылает ее во Вселенную.
И Вселенная, по словам Мишиной, возвращает то, что в нее отправляешь. Если ты пошлешь обиду, то получишь еще больше обидных ситуаций, что может привести к привычке обижаться и ощущению несчастья.
Если же прощать, то забудешь о неприятностях и улучшишь свое самочувствие. Удерживание обиды внутри себя может привести к стрессу, тревожности, депрессии и болезням, а прощение наоборот, снижает стресс и агрессию и помогает почувствовать себя лучше.
Однако прощение не означает, что нужно мириться с обидчиком. Не обязательно восстанавливать отношения с ним, можно просто подарить себе внутренний покой и освободиться от обиды и злобы. Прощение может потребовать времени и усилий, но оно принесет вам мир и гармонию.