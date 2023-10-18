Прощение как способ освободиться от обиды и злобы

Однако прощение не означает, что нужно мириться с обидчиком. Не обязательно восстанавливать отношения с ним, можно просто подарить себе внутренний покой и освободиться от обиды и злобы. Прощение может потребовать времени и усилий, но оно принесет вам мир и гармонию.