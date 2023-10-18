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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Прощение как способ освободиться от обиды и злобы

Прощение как способ освободиться от обиды и злобы

18 октября 2023, 12:14
Фото: 1MI
Удерживание обиды внутри себя может привести к стрессу, тревожности, депрессии и даже болезням, считают эзотерики.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что обида — это негативное чувство, которое, если его держать в себе, разрушает. Она говорит, что обида заполняет всего человека и он посылает ее во Вселенную.

И Вселенная, по словам Мишиной, возвращает то, что в нее отправляешь. Если ты пошлешь обиду, то получишь еще больше обидных ситуаций, что может привести к привычке обижаться и ощущению несчастья.

Если же прощать, то забудешь о неприятностях и улучшишь свое самочувствие. Удерживание обиды внутри себя может привести к стрессу, тревожности, депрессии и болезням, а прощение наоборот, снижает стресс и агрессию и помогает почувствовать себя лучше.

Однако прощение не означает, что нужно мириться с обидчиком. Не обязательно восстанавливать отношения с ним, можно просто подарить себе внутренний покой и освободиться от обиды и злобы. Прощение может потребовать времени и усилий, но оно принесет вам мир и гармонию.

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