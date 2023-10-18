Протащил 200 метров: застрявших на путях жителей Екатеринбурга чуть не снес поезд

Инцидент произошел днем 17 октября в Кыштымском городском округе, возле озера Увильды. Водитель квадроцикла и его пассажир застряли на путях, и в этот момент вдалеке показался поезд. За считанные секунды мужчина понял, что ему не остается ничего, кроме как бросить транспортное средство, — так он и поступил, спрыгнув на насыпь. Пассажир слез еще раньше.