Протащил 200 метров: застрявших на путях жителей Екатеринбурга чуть не снес поезд

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Инцидент произошел днем 17 октября в Кыштымском городском округе, возле озера Увильды. Водитель квадроцикла и его пассажир застряли на путях, и в этот момент вдалеке показался поезд. За считанные секунды мужчина понял, что ему не остается ничего, кроме как бросить транспортное средство, — так он и поступил, спрыгнув на насыпь. Пассажир слез еще раньше.
Поскольку грузовому поезду требуется немало времени для остановки, локомотив протаранил квадроцикл еще на 200 метров. Вспыхнувший четырехколесник потушили огнетушителем, которым он был оборудован. На помощь екатеринбуржцам пришли спасатели Кыштымского отряда областной ПСС.
Ранее сообщалось, что под Нижним Тагилом водитель квадроцикла разбился насмерть на скорости.