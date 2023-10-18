Российские ученые разработали новый способ прогнозирования смертности при раке легких

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Вместо традиционных методов, ученые использовали анализ данных о белковых молекулах, контролирующих работу митохондрий — клеточных структур, обеспечивающих энергией организм, пишет runews24.ru.
Исследователям удалось выяснить, что эти процессы регулируются специальными протеинами. Они предположили, что, контролируя количество данных молекул в клетках, можно оценить состояние митохондрий и сделать вывод о прогнозируемой выживаемости пациента.
Для создания новой модели, ученые собрали молекулярные данные, информацию о возрасте, поле, стадии заболевания пациентов. И на основе этой информации разработали алгоритм, который может предсказать шансы выживания пациентов через год, три года и пять лет.
Эксперименты показали, что точность новой модели на 20% выше, чем у существующих аналогов. Это открывает новые возможности для более точной оценки прогнозируемой смертности при раке легких и позволяет врачам принимать более обоснованные решения по поводу лечения своих пациентов.