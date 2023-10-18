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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Российские ученые разработали новый способ прогнозирования смертности при раке легких

18 октября 2023, 12:01
Группа российских ученых придумала инновационный способ предсказывать вероятность смерти от аденокарциномы легких — самого распространенного типа рака этого органа.

Вместо традиционных методов, ученые использовали анализ данных о белковых молекулах, контролирующих работу митохондрий — клеточных структур, обеспечивающих энергией организм, пишет runews24.ru.

Исследователям удалось выяснить, что эти процессы регулируются специальными протеинами. Они предположили, что, контролируя количество данных молекул в клетках, можно оценить состояние митохондрий и сделать вывод о прогнозируемой выживаемости пациента.

Для создания новой модели, ученые собрали молекулярные данные, информацию о возрасте, поле, стадии заболевания пациентов. И на основе этой информации разработали алгоритм, который может предсказать шансы выживания пациентов через год, три года и пять лет.

Эксперименты показали, что точность новой модели на 20% выше, чем у существующих аналогов. Это открывает новые возможности для более точной оценки прогнозируемой смертности при раке легких и позволяет врачам принимать более обоснованные решения по поводу лечения своих пациентов.

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