Рынок просроченных продуктов появился в России

Торговля испорченными продуктами в России запрещена. За это может грозить штраф и тюремный срок «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но продавцов это не останавливает. Только в 2022 году Роспотребнадзор зафиксировал около 35 тысяч нарушений.