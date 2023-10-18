Рынок просроченных продуктов появился в России

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
За год в России выбрасывают 76 миллионов тонн просроченной продукции. В денежном эквиваленте — это более полутора триллионов рублей. Сумма огромна, что привлекает желающих на этом заработать.
Как пишут «Новые Известия», со ссылкой на собственный опрос, большинство людей плохо относятся к продуктам с истекшим сроком годности.
Так, 41% всегда выбрасывает просроченные продукты, 24% опрошенных съедает еду, если срок просрочки небольшой и 5% респондентов специально покупают такую еду, потому что она дешевле.
И раз есть потребители просрочки — есть и те, кто готов предоставить соответствующее предложение. В России возник целый рынок сбыта просроченной еды, который существует в закрытом режиме.
Магазины просрочку и испорченные продукты продают как корма для животных фермерам и владельцам приютов через специальные точки, — рассказал грузчик крупной сети продуктовых магазинов.
И в дальнейшем, объявления о продаже этой еды появляются в интернете. В социальных сетях созданы целые сообщества по продаже просроченной еды, под видом кормов для животных.
Торговые сети продают продукцию «для животных» за символическую цену, но отметили, что сделки проходят неофициально. А к тем, кто «кормит животных», вопросов не возникает.
Торговля испорченными продуктами в России запрещена. За это может грозить штраф и тюремный срок «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но продавцов это не останавливает. Только в 2022 году Роспотребнадзор зафиксировал около 35 тысяч нарушений.
Однако, по словам специалистов, закрыть этот рынок невозможно, поскольку одновременно с ним существует и рынок поддельных документов, который выдает свидетельства лже-фермерам и лже-владельцам приютов для животных.
Просроченная еда опасна для здоровья. Врачи отмечают, что в такой пище выделяются токсины и яды, размножаются бактерии, которые приводят к поражению желудочно-кишечного тракта и нервной системы.
Но несмотря на это, рынок просрочки, скорее всего, продолжит существовать. Недавно в Госдуме предложили раздавать такую еду бесплатно пенсионерам, а также отменить НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если магазины будут раздавать их населению бесплатно.
Напомним, ФАС заявила о снижении цен на мясо кур, но на самом деле оно подорожало.