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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В России появился рынок просроченных продуктов из супермаркетов

Рынок просроченных продуктов появился в России

18 октября 2023, 14:19
Фото: 1MI

В России появился рынок просроченных продуктов из супермаркетов

Списанные продукты из супермаркетов в России зачастую продают за бесценок, но куда потом попадает эта продукция? Журналисты выяснили, что ее дальнейший путь тесно связан с криминалом.

За год в России выбрасывают 76 миллионов тонн просроченной продукции. В денежном эквиваленте — это более полутора триллионов рублей. Сумма огромна, что привлекает желающих на этом заработать.

Как пишут «Новые Известия», со ссылкой на собственный опрос, большинство людей плохо относятся к продуктам с истекшим сроком годности.

Так, 41% всегда выбрасывает просроченные продукты, 24% опрошенных съедает еду, если срок просрочки небольшой и 5% респондентов специально покупают такую еду, потому что она дешевле.

И раз есть потребители просрочки — есть и те, кто готов предоставить соответствующее предложение. В России возник целый рынок сбыта просроченной еды, который существует в закрытом режиме.

Магазины просрочку и испорченные продукты продают как корма для животных фермерам и владельцам приютов через специальные точки, — рассказал грузчик крупной сети продуктовых магазинов.

И в дальнейшем, объявления о продаже этой еды появляются в интернете. В социальных сетях созданы целые сообщества по продаже просроченной еды, под видом кормов для животных.

Торговые сети продают продукцию «для животных» за символическую цену, но отметили, что сделки проходят неофициально. А к тем, кто «кормит животных», вопросов не возникает.

Торговля испорченными продуктами в России запрещена. За это может грозить штраф и тюремный срок «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но продавцов это не останавливает. Только в 2022 году Роспотребнадзор зафиксировал около 35 тысяч нарушений.

Однако, по словам специалистов, закрыть этот рынок невозможно, поскольку одновременно с ним существует и рынок поддельных документов, который выдает свидетельства лже-фермерам и лже-владельцам приютов для животных.

Просроченная еда опасна для здоровья. Врачи отмечают, что в такой пище выделяются токсины и яды, размножаются бактерии, которые приводят к поражению желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Но несмотря на это, рынок просрочки, скорее всего, продолжит существовать. Недавно в Госдуме предложили раздавать такую еду бесплатно пенсионерам, а также отменить НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если магазины будут раздавать их населению бесплатно.

Напомним, ФАС заявила о снижении цен на мясо кур, но на самом деле оно подорожало.

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#Экономика#Еда#Продукты#Просрочка#Просроченный товар#Рынок#Евгения Сафина#Корм
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