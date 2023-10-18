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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Известны даты непогоды в Свердловской области

Синоптики рассказали о продолжительности непогоды в Свердловской области

18 октября 2023, 13:49
Фото: 1MI

Известны даты непогоды в Свердловской области

В Свердловской области неблагоприятные погодные условия продержаться еще ближайшие сутки. Так считают синоптики.

Они же прогнозируют, что 19 октября в регионе сохранится сильный ветер, порывы которого могут достичь до 17 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 октября в регионе ожидается ветренная погода с порывами до 18 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей также призвали к осторожности.

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#Свердловская область#Ветер#Синоптики#Непогода#Пасмурная погода#Прохладная погода#Дарья Сорокина#Живая природа#МЧС России
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