Синоптики рассказали о продолжительности непогоды в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Они же прогнозируют, что 19 октября в регионе сохранится сильный ветер, порывы которого могут достичь до 17 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 18 октября в регионе ожидается ветренная погода с порывами до 18 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей также призвали к осторожности.