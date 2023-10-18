Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн

Тогда рентгенолог обратился в суд. Его исковые требования поддержала и Пышминская больница, представитель которой на суде заявил, что медучреждение имеет дефицит кадров и нуждается в сотрудниках. И именно на условиях выплаты государственной поддержки больницей был привлечен к работе новый врач-рентгенолог. Минздрав же наоборот попросил суд отказать в удовлетворении иска. Представитель ведомства сослался на то, что должность врача не была включена в реестр на выплату компенсаций, а заявок на ее внесение от Пышминской больницы якобы не поступало.