Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В 2020 году между больницей в поселке Пышма и врачом-рентгенологом была заключена договоренность об устройстве медика на работу и выплатой ему 1,5 млн рублей в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».
Выплаты предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Развитие здравоохранения“ и постановлением Правительства Свердловской области от 30 июля 2020 года №508-ПП „О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Свердловской области“.
После этого медучреждение направило в региональный Минздрав заявку на включение должности «врач-рентгенолог» в реестр вакантных должностей медработников, при замещении которых осуществляются единовременные выплаты. Однако министерство не включило должность в реестр, сообщается в судебном решении.
В марте 2021 года заявка была направлена повторно. В этот раз Минздрав и вовсе не отреагировал на нее. Тогда сам врач написал письмо в адрес ведомства с просьбой рассмотреть его заявление на выплату компенсации. В ведомстве ответили отказом:
Согласно ответу от 20 мая 2021 года должность врач-рентгенолог в рентгеновском отделении не относится к специалистам, оказывающим первичную санитарную помощь в условиях поликлиники, а потому включение вышеуказанной должности программный реестр должности «врач-рентгенолог рентгеновского отделения» невозможно.
Тогда рентгенолог обратился в суд. Его исковые требования поддержала и Пышминская больница, представитель которой на суде заявил, что медучреждение имеет дефицит кадров и нуждается в сотрудниках. И именно на условиях выплаты государственной поддержки больницей был привлечен к работе новый врач-рентгенолог. Минздрав же наоборот попросил суд отказать в удовлетворении иска. Представитель ведомства сослался на то, что должность врача не была включена в реестр на выплату компенсаций, а заявок на ее внесение от Пышминской больницы якобы не поступало.
В итоге Камышловский районный суд отказал врачу в удовлетворении иска и тогда он подал апелляцию в Областной суд. Здесь же судебная коллегия не согласилась с выводами первой инстанции.
Согласно материалам дела, действительно должность «врач-рентгенолог» ГАУ3 СО «Пышминская ЦРБ» в программном реестре должностей на 2020 год, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 11 августа 2020 года №1428-п (с изменениями, внесенными приказами от 11 декабря 2020 года № 2310 и 26 декабря 2020 года № 245-п), не поименована. Вместе с тем, по мнению судебной коллегии, указанное обстоятельство само по себе не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований истца, — сказано в материалах судебного дела.
Областной суд отменил первое решение и обязал Министерство здравоохранения выплатить врачу-рентгенологу компенсацию в размере 1,5 млн рублей.
Проблема нехватки медицинского персонала в больницах Свердловской области существует практически в каждом городе. Например, пациенты больницы в Верхней Салды рассказывали, что в медучреждении не хватает эндокринолога, акушера-гинеколога и хирурга. Отсутствие последнего едва не привело к трагической гибели местной жительницы с острой болью в животе. Супругу пришлось везти ее в Нижний Тагил. Главврач салдинской больницы Анжелика Шлыкова объяснила дефицит кадров миграцией персонала из одного медучреждения в другое и нежеланием студентов идти работать в госучреждения.
К началу 2023 года в медицинских учреждениях региона имелась 821 вакантная должность для врачей разных специальностей. Особенно остро необходимы были хирурги, анестезиологи-реаниматологи и травматологи-ортопеды. Для пополнения кадров в больницах Свердловской области было предоставлено около 200 мест для целевого обучения в Уральском государственном медицинском университете. Однако эти врачи смогут приступить к работе только через 5-7 лет после получения образования, поэтому кадры среди медиков восполнятся не сразу.
Уже в середине текущего года одна из интернет-площадок для поиска работы сообщила о том, что в регионе было открыто 10,3 тысячи вакансий в сфере здравоохранения за последние полгода. Это с учетом среднего медицинского персонала и спросом от частных клиник. Сравнивая с прошлым годом, количество открытых вакансий увеличилось на 42%. В среднем на одну вакансию приходилось 1,2 резюме.