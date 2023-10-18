Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По словам водителя, он ехал спокойно, так как в правом ряду образовалась пробка. Добравшись постепенно до перекрестка, он повернул направо на стрелку и вылетел на трамвайную остановку. Как рассказал екатеринбуржец, все произошло в один миг. Незадолго до этого у него кольнуло сердце, пишет Е1.
Почти доехали до города. Ехал — все спокойно, никаких проблем. А вот в этот момент какой-то вот что-то произошло. И все. Кольнуло что-то, может быть. Сердце кольнуло или что там? — рассказал водитель порталу Е1.
Также мужчина сказал, что люди, которых он сбил, стояли на пешеходном переходе, ожидая, когда загорится зеленый сигнал светофора. Жена водителя, заметив, что после случившегося прохожие лежат на дороге, стала кричать.
У пожилого горожанина имеются проблемы со здоровьем в области сердца — он перенес инфаркт. Однако, по его словам, врачи не запрещали ему водить автомобиль.
Напомним, ДТП произошло 17 октября 2023 года. Водитель влетел в трамвайную остановку и сбил пешеходов. Двое скончались на месте происшествия, еще одного отвезли в медучреждение. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.
У пожилого горожанина имеются проблемы со здоровьем в области сердца — он перенес инфаркт. Однако, по его словам, врачи не запрещали ему водить автомобиль.
Напомним, ДТП произошло 17 октября 2023 года. Водитель влетел в трамвайную остановку и сбил пешеходов. Двое скончались на месте происшествия, еще одного отвезли в медучреждение. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.