Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге

По словам водителя, он ехал спокойно, так как в правом ряду образовалась пробка. Добравшись постепенно до перекрестка, он повернул направо на стрелку и вылетел на трамвайную остановку. Как рассказал екатеринбуржец, все произошло в один миг. Незадолго до этого у него кольнуло сердце, пишет Е1.