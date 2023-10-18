Суд не разрешил снова открыться частному крематорию в Екатеринбурге

Posted 18 октября, 11:37
Published 18 октября, 11:37
Modified 18 октября, 11:37
Updated 18 октября, 11:37
В 2022 году горожане обратились в суд с просьбой закрыть крематорий и снести здание. В 2023 году суд принял решение о запрете работы учреждения и его сносе до 29 декабря 2024 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также в суде отметили, что данный крематорий был возведен незаконно, так как, согласно законодательству, организовывать похоронное дело положено органам местного самоуправления, а в администрации города не принимали решение организовать частные крематории.
Владелец организации с решением районного суда не согласился и попытался его обжаловать в областной инстанции. Однако решение осталось без изменений.
Напомним, первое судебное заседание по данному делу состоялось 9 марта 2023 года.