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ТОП-3 лучших производителей зимних шин по отзывам автовладельцев

ТОП-3 лучших производителей зимних шин по отзывам автовладельцев

18 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Среди лучших производителей зимних шин по отзывам водителей можно выделить Nokian Tyres Hakkapeliitta 9, Hankook Tire Winter i*Pike RS2 и Cordiant Snow Cross 2, которые занимают соответственно первое, второе и третье место в рейтинге.

С наступлением зимы все водители должны задуматься о замене своих шин. Существует несколько производителей, которые пользуются высокой репутацией по отзывам автовладельцев. Топ-3 назвало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одним из лидеров является финский производитель Nokian Tyres Hakkapeliitta 9. Эта шина стоит около шести тысяч рублей за одно колесо и занимает первое место в рейтинге. Она получила положительные отзывы на автомобильных форумах.

Второе место занимает корейская компания Hankook Tire Winter i*Pike RS2. Цена на эту шину может варьироваться, но в среднем она стоит около 4,6 тысяч рублей. Ее качество также хорошо оценивают автовладельцы.

Для любителей отечественных производителей подойдет резина Cordiant Snow Cross 2. Комплект из пяти шин обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Хотя она занимает третье место в рейтинге, но имеет свою аудиторию, которая положительно отзывается о ней.

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