ТОП-3 лучших производителей зимних шин по отзывам автовладельцев

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
С наступлением зимы все водители должны задуматься о замене своих шин. Существует несколько производителей, которые пользуются высокой репутацией по отзывам автовладельцев. Топ-3 назвало интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Одним из лидеров является финский производитель Nokian Tyres Hakkapeliitta 9. Эта шина стоит около шести тысяч рублей за одно колесо и занимает первое место в рейтинге. Она получила положительные отзывы на автомобильных форумах.
Второе место занимает корейская компания Hankook Tire Winter i*Pike RS2. Цена на эту шину может варьироваться, но в среднем она стоит около 4,6 тысяч рублей. Ее качество также хорошо оценивают автовладельцы.
Для любителей отечественных производителей подойдет резина Cordiant Snow Cross 2. Комплект из пяти шин обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Хотя она занимает третье место в рейтинге, но имеет свою аудиторию, которая положительно отзывается о ней.