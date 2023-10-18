Трудоустройство зэков на УВЗ и собачий приют в однокомнатной квартире

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Возможность трудоустройства лиц, отбывающих наказание, обсудили представитель корпорации «Уралвагонзавод» Александр Бурков и Александр Федоров, начальник Свердловского ГУ ФСИН.
Тагильчанка устроила в своей однокомнатной квартире настоящий собачий приют. В ее ванной одновременно жили 20 собак. Запах от последствий дефекации слышен даже на улице. Соседи несколько лет пытались добиться действий от государственных служб и в итоге дошли до суда.
Депутаты ГГО отказались обсуждать возможную отставку главы Дмитрия Летникова. В данный момент управленец является фигурантом уголовного дела.
Возгорание сборника масла в цехе улавливания КХП на производстве ЕВРАЗ НТМК привело к выбросу в воздух этилбензола и сероводорода. Специалисты роспотребнадзора зафиксировали превышение этилбензола в размере 1,8 ПДК, а превышение сероводорода до 3,04 ПДК
79-летний пенсионер, по вине которого погибли двое, избежал ареста. Вечером 17 октября седан Peugeot 408 не вошел в поворот на перекрестке и врезался в трамвайную остановку на Машиностроителей в Екатеринбурге, сбив трех человек. Двое умерли на месте, выжившую женщину доставили в больницу.