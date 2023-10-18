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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Трудоустройство зэков на УВЗ и собачий приют в однокомнатной квартире

Трудоустройство зэков на УВЗ и собачий приют в однокомнатной квартире

18 октября 2023, 17:06
Фото: Midjourney
Директор по персоналу УВЗ обсудил идею трудоустройства зеков. В Нижнем Тагиле в ванной одной из квартир жили 20 собак. Депутаты ГГО отказались даже обсудить увольнение Летникова, а сбивший насмерть двоих пенсионер избежал ареста: самое важное, что произошло 18 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Возможность трудоустройства лиц, отбывающих наказание, обсудили представитель корпорации «Уралвагонзавод» Александр Бурков и Александр Федоров, начальник Свердловского ГУ ФСИН.

Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
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Тагильчанка устроила в своей однокомнатной квартире настоящий собачий приют. В ее ванной одновременно жили 20 собак. Запах от последствий дефекации слышен даже на улице. Соседи несколько лет пытались добиться действий от государственных служб и в итоге дошли до суда.

Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
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Депутаты ГГО отказались обсуждать возможную отставку главы Дмитрия Летникова. В данный момент управленец является фигурантом уголовного дела.

Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
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Возгорание сборника масла в цехе улавливания КХП на производстве ЕВРАЗ НТМК привело к выбросу в воздух этилбензола и сероводорода. Специалисты роспотребнадзора зафиксировали превышение этилбензола в размере 1,8 ПДК, а превышение сероводорода до 3,04 ПДК

Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
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79-летний пенсионер, по вине которого погибли двое, избежал ареста. Вечером 17 октября седан Peugeot 408 не вошел в поворот на перекрестке и врезался в трамвайную остановку на Машиностроителей в Екатеринбурге, сбив трех человек. Двое умерли на месте, выжившую женщину доставили в больницу.

79-летний водитель избежал ареста после гибели двух человек в Екатеринбурге
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Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
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