Трудоустройство зэков на УВЗ и собачий приют в однокомнатной квартире

Директор по персоналу УВЗ обсудил идею трудоустройства зеков. В Нижнем Тагиле в ванной одной из квартир жили 20 собак. Депутаты ГГО отказались даже обсудить увольнение Летникова, а сбивший насмерть двоих пенсионер избежал ареста: самое важное, что произошло 18 октября в Нижнем Тагиле и не только.

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