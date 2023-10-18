«Улетели в кювет»: автозак и микроавтобус столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Обе машины вылетели с дороги в кювет и получили повреждения, сообщает региональное ГИБДД. Пострадавших среди пассажиров нет.
Как рассказали свидетели аварии, виновником происшествия стал водитель Mercedes. Он выполнял поворот налево, не уступив дорогу едущему навстречу автозаку, в результате чего произошло столкновение, пишет Е1.
Ранее, 17 октября похожее ДТП произошло в Нижнем Тагиле. Mitsubishi после столкновения с ГАЗелью, улетел в кювет, опрокинувшись на крышу.