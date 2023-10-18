«Улетели в кювет»: автозак и микроавтобус столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Автозак и микроавтобус улетели в кювет на трассе под Екатеринбургом

ДТП произошло в Свердловской области на Пермском тракте в районе Ревды. Полицейский фургон столкнулся на трассе с микроавтобусом Mercedes, по направлению в сторону Екатеринбурга.