tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Автозак и микроавтобус улетели в кювет на трассе под Екатеринбургом

«Улетели в кювет»: автозак и микроавтобус столкнулись на трассе под Екатеринбургом

18 октября 2023, 14:36
Фото: Е1

Автозак и микроавтобус улетели в кювет на трассе под Екатеринбургом

ДТП произошло в Свердловской области на Пермском тракте в районе Ревды. Полицейский фургон столкнулся на трассе с микроавтобусом Mercedes, по направлению в сторону Екатеринбурга.

Обе машины вылетели с дороги в кювет и получили повреждения, сообщает региональное ГИБДД. Пострадавших среди пассажиров нет.

Как рассказали свидетели аварии, виновником происшествия стал водитель Mercedes. Он выполнял поворот налево, не уступив дорогу едущему навстречу автозаку, в результате чего произошло столкновение, пишет Е1.

Ранее, 17 октября похожее ДТП произошло в Нижнем Тагиле. Mitsubishi после столкновения с ГАЗелью, улетел в кювет, опрокинувшись на крышу.

Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за массового ДТПСкончался тагильчанин, пострадавший в ДТП из-за пьяного водителя Range RoverВиновник ДТП на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом арестован на трое суток
#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Кювет#Микроавтобус#Екатеринбург#Евгения Сафина#Автозак
Подпишитесь
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
Сегодня, 11:14
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 05:55
Директор по персоналу УВЗ обсудил с главой свердловской ФСИН прием на работу зэков
Сегодня, 13:03
В свердловской ГИБДД призвали ограничить пожилых водителей после ДТП на Уралмаше
Сегодня, 14:00
Справедливость через суд. Свердловский Минздрав заставили выплатить врачу 1,5 млн
Сегодня, 11:30
«Мужчина сидел и крестился»: в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода
Сегодня, 13:50