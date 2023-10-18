Установлена личность второго погибшего пешехода в ДТП на остановке в Екатеринбурге

Трагическая автоавария произошла вечером 17 октября на Уралмаше. 79-летний водитель Юрий Бабушкин возвращался с супругой с дачи и, проезжая перекресток, врезался в трамвайную остановку с людьми на улице Машиностроителей. Позднее выяснилось, что у пенсионера третья группа инвалидности из-за проблем с сердцем.