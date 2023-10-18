Установлена личность второго погибшего пешехода в ДТП на остановке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Трагическая автоавария произошла вечером 17 октября на Уралмаше. 79-летний водитель Юрий Бабушкин возвращался с супругой с дачи и, проезжая перекресток, врезался в трамвайную остановку с людьми на улице Машиностроителей. Позднее выяснилось, что у пенсионера третья группа инвалидности из-за проблем с сердцем.
Полицейским понадобились сутки, чтобы установить личность погибшего мужчины, поскольку документов при нем не было. О трагедии сообщили его родным, говорится в релизе свердловского управления МВД.
Напомним, второй жертвой аварии оказалась 58-летняя женщина, которую звали Гуля. Ее опознала сестра, прибывшая на место ЧП сразу после аварии. Еще одна екатеринбурженка пострадала — в состоянии средней степени тяжести ее доставили в ЦГБ № 2.