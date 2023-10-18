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Иностранец задержан в Екатеринбурге за изнасилование девочки пять лет назад

Уверовал в безнаказанность. Иностранец задержан в Екатеринбурге за изнасилование

18 октября 2023, 14:31
Фото: 1MI

Иностранец задержан в Екатеринбурге за изнасилование девочки пять лет назад

В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Преступника разыскивали более пяти лет, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Как сообщили следователи, преступления были совершены в 2017–2018 годах. Пострадавшая — девушка, которая на тот момент была несовершеннолетней. По данным следствия, обвиняемый познакомился с девушкой, какое-то время поддерживал с ней отношения, а во время встречи изнасиловал ее.

После совершенного преступления, обвиняемый выехал с территории Российской Федерации. Спустя пять лет, в июле 2023 года, мужчина, «уверовав в собственную безнаказанность», вернулся в Россию, где его сразу же задержали и поместили под стражу.

Работа по изобличению данного «любителя клубнички» велась сыщиками ОМВД России по Режевскому району во взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета. По поручению следователя фигурант был объявлен в международный розыск. Как только он вновь пересёк границу нашей страны, он был задержан и доставлен в город Реж для проведения дальнейших следственных мероприятий, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина обвиняется по статьям 131 УК РФ «Изнасилование в отношении несовершеннолетней» и 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Следствие завершило сбор доказательной базы и направило материалы дела в суд с обвинительным заключением. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок от 15 лет вплоть до пожизненного заключения.

#Дети#Насилие#Криминал#Изнасилование#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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