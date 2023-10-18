Уверовал в безнаказанность. Иностранец задержан в Екатеринбурге за изнасилование

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как сообщили следователи, преступления были совершены в 2017–2018 годах. Пострадавшая — девушка, которая на тот момент была несовершеннолетней. По данным следствия, обвиняемый познакомился с девушкой, какое-то время поддерживал с ней отношения, а во время встречи изнасиловал ее.
После совершенного преступления, обвиняемый выехал с территории Российской Федерации. Спустя пять лет, в июле 2023 года, мужчина, «уверовав в собственную безнаказанность», вернулся в Россию, где его сразу же задержали и поместили под стражу.
Работа по изобличению данного «любителя клубнички» велась сыщиками ОМВД России по Режевскому району во взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета. По поручению следователя фигурант был объявлен в международный розыск. Как только он вновь пересёк границу нашей страны, он был задержан и доставлен в город Реж для проведения дальнейших следственных мероприятий, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчина обвиняется по статьям 131 УК РФ «Изнасилование в отношении несовершеннолетней» и 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
Следствие завершило сбор доказательной базы и направило материалы дела в суд с обвинительным заключением. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок от 15 лет вплоть до пожизненного заключения.