Уверовал в безнаказанность. Иностранец задержан в Екатеринбурге за изнасилование

Как сообщили следователи, преступления были совершены в 2017–2018 годах. Пострадавшая — девушка, которая на тот момент была несовершеннолетней. По данным следствия, обвиняемый познакомился с девушкой, какое-то время поддерживал с ней отношения, а во время встречи изнасиловал ее.